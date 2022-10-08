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Yargı’dan heyecan dolu yeni fragman… Ceylin’i kim kaçırdı?

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#Yargı#Ceylin#Ilgaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 13:23

Her pazar Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Ay Yapım imzalı dizi Yargı’nın yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Ilgaz ve Ceylin’in arabadaki duygu dolu konuşmasından sonra, Ceylin’in kaçırılması dizideki gerilim ve heyecanı artırıyor.

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Kanal D’nin her hafta beğeniyle takip edilen ve reyting rekorları kıran Ay Yapım imzalı dizisi Yargı hikayesi ve oyunculuklarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ceylin’in “bana bir şey olsaydı ne yapardın?” sorusuna Ilgaz “ölürüm” diye cevap verirken ikilinin aşk dolu sahnesi seyircileri duygulandırıyor.

Fragmanın sonunda Ceylin’in kaçırıldığı anlar seyircide ’’kim neden kaçırdı’’ gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor.

Yargı’dan heyecan dolu yeni fragman… Ceylin’i kim kaçırdı

 Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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 Yargı, merakla beklenen yeni bölümüyle 9 Ekim Pazar akşamı saat 20:00’de Kanal D’de..

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#Yargı#Ceylin#Ilgaz

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