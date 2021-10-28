Yargı’dan etkileyici tanıtım…

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’i buluşturan ve sürükleyici hikayesiyle ses getiren ‘Yargı’nın yeni tanıtımında Ilgaz ile Ceylin’in nikah masasına oturduğu anlar gözler önüne seriliyor. Pars, bu sürpriz evlilikle deliye dönerken Neva ise yıkılıyor. Gül, katilin serbest kalmasının ona verdiği acıyı Engin’le paylaşırken Engin ne diyeceğini şaşırarak kendini zor tutuyor. Çınar ile Zafer’in boğuştuğu anlarda duyulan silah sesi sonucu kurşunun kime isabet ettiği ise merak konusu haline geliyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.