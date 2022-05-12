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Yargı’dan duygusal tanıtım…

#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Ceylin ve Ilgaz’ın boşanmalarını resmiyete döktüğüne tanık olduğumuz tanıtım, izleyenleri derinden etkileyecek dakikaların habercisi oldu.

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Sezonun en çok konuşulan dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyenleri gözyaşlarına boğacak bir bölümün sinyallerini veriyor. Boşanma kararı alan Ilgaz ve Ceylin, kararlarını resmiyete dökmek üzere mahkemeye gidiyor. Çevrelerindeki herkesi şaşkına çeviren bu durumun etkisi sürerken Metin’in Ceylin’in karşısına çıktığı anlar dikkat çekiyor. Ilgaz’ın aslında Ceylin’e yüzük aldığını ve ona gerçek bir sürpriz yapmaya hazırlandığını Eren’e söylemesi, Ilgaz’ın çaresizliğini gözler önüne sererken bu anlar izleyicinin yeni bölüm heyecanını yükseltiyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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Yargı yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

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