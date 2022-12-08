Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yargı’dan duygu yüklü tanıtım…

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanald#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 13:19

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yeni bölümleriyle her pazar akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Yayınlanan fragmandaki sahneler yeni bölüme dair seyirciyi meraklandırıyor.

Haberin Devamı

Başarılı oyunculukları ve güçlü senaryosuyla geçen sezondan bu yana isminden başarıyla söz ettiren dizi Yargı, reyting rekorları kırarak yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son bölümün final sahnesinde Parla’nın, Ceylin’e Serdar’ı öldürdüğünü itiraf etmesiyle beraber yeni bölümde olacaklar büyük merak uyandırıyor. Bir tarafta Serdar’ı öldüren yeğeni Parla, diğer tarafta ise Parla’yı kurtarmak için hapse girmeyi göze alan Merdan, Ceylin’i büyük bir çıkmaza sokuyor. Vereceği kararın ailesine dokunuyor olmasından dolayı eli kolu bağlanan Ceylin’in cinayeti işleyen kişinin Parla olduğunu Ilgaz’a söyleyip söylemeyeceği merakla bekleniyor.

Yargı’dan duygu yüklü tanıtım…

Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.
Yargı’dan duygu yüklü tanıtım…


Haberin Devamı

 Yargı heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kanald#Pınar Deniz

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan