Yargı’dan duygu yüklü tanıtım…

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Başarılı oyunculukları ve güçlü senaryosuyla geçen sezondan bu yana isminden başarıyla söz ettiren dizi Yargı, reyting rekorları kırarak yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son bölümün final sahnesinde Parla’nın, Ceylin’e Serdar’ı öldürdüğünü itiraf etmesiyle beraber yeni bölümde olacaklar büyük merak uyandırıyor. Bir tarafta Serdar’ı öldüren yeğeni Parla, diğer tarafta ise Parla’yı kurtarmak için hapse girmeyi göze alan Merdan, Ceylin’i büyük bir çıkmaza sokuyor. Vereceği kararın ailesine dokunuyor olmasından dolayı eli kolu bağlanan Ceylin’in cinayeti işleyen kişinin Parla olduğunu Ilgaz’a söyleyip söylemeyeceği merakla bekleniyor.



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Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan , Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargı heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…