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Yargı’dan dikkat çeken bir tanıtım daha…

#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizisi ‘Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyici ile buluştu. İzleyiciler tanıtımda Ilgaz ile Ceylin’in ağzından neden beraber olamayacaklarının gerekçelerini duyuyor.

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Sürükleyici hikayesiyle çok konuşulan ‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında ayrı yollara gitmeye karar veren Ilgaz ile Ceylin, neden bir arada olamayacaklarını anlatıyor. İkilinin farklılıklarından bahsettiği ve beraber olamayacaklarına dair içlerini döktükleri tanıtım, duygusal dakikalara sebep olurken Engin’in saçlarının kesildiği anlar dikkat çekiyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu

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