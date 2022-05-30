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‘Yargı’dan çok konuşulacak sezon finali!

#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı sürükleyici hikayesiyle çok konuşulan dizisi Yargı dün akşam yayınlanan 34. bölümüyle sezon arası verdi. Dizinin büyük bir heyecanla beklenen sezon finali, izleyenlerin beğenisini kazanarak tüm kategorilerde birinci oldu.

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Yargı’nın sezon finali AB kategorisinde 7.94 reyting, yüzde 23.18 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde de 7.31 reyting, yüzde 20.92 izlenme payı; Tüm Kişiler’de 5.71 reyting, yüzde 17.70 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu. #yargı ve #6AySonra etiketleri kullanılarak binlerce tweet atılırken Ilgaz ve Yekta gibi karakterler de TT listesinde üst sıralarda yer aldı. ‘Yargı’ nefesleri kesen sezon finaliyle sosyal medyaya da damga vurdu.

‘Yargı’dan çok konuşulacak sezon finali

 Çınar’ın (Arda Anarat) masumiyetinin kanıtlandığı ve Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Ceylin’in (Pınar Deniz) göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenlere büyük bir şok yaşattı. Sorgu sahnesinde Ceylin’in Ilgaz’ı öldürmekle suçlanması ‘Yargı’ hayranlarını birçok yanıtsız soruyla baş başa bıraktı.

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 ‘Yargı’ ekibi sezon finali için bir araya geldi…

 Geçtiğimiz haftalarda birinci sezon çekimlerini tamamlayan ‘Yargı’ ekibi, dizinin dün akşam ekranlara gelen sezon finalini izlemek üzere bir yemek organizasyonunda buluşurken ekip yemeği, keyifli anlara sahne oldu. Gece boyunca başarılı geçen sezonlarını kutlayan ekip, hep beraber eğlenceli bir akşam geçirdi.

‘Yargı’dan çok konuşulacak sezon finali

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

‘Yargı’dan çok konuşulacak sezon finali

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

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