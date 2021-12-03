Yargı’dan çarpıcı bir tanıtım daha yayınlandı…

Haberin Devamı

‘Yargı’nın Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımda Ceylin, Metin’i suçunu itiraf etmeye zorlarken Ceylin ile Ilgaz’ı yine zor günler bekliyor. Onun için de bu gerçekle yüzleşmenin zor olduğunu dile getiren Ilgaz, Ceylin’i sakinleştirmeye çalışsa da o da kendi öfkesini çok sevdiği karavanından çıkarıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…