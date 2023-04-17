Yargı'da ters köşe! Asıl suçlu Turgut Ali mi?

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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde; Bir komploya kurban giden Ilgaz Savcı, Ceylin, Parla ve Tuğçe’nin yardımıyla ceza almaktan kurtuldu. Güzel haber bütün ailede büyük sevince neden oldu.

Dizinin yeni bölümünde; Gerçek suçluların peşine düşen Ilgaz, hemen işe koyuldu.

Ömer ise; suçsuz olduğunu ve olayların arkasında başkalarının olduğunu öne sürdü. Özcan Savcı, Ömer’in ifadesi alınması için nezarete atılmasını emretti.

Turgut Ali ve Savcı Özcan, Ilgaz’dan özür diledi.

Abisinin katili olarak Parla’yı suçlayan Eyüp, Çınar’ın elinden kaçmayı başardı. Eyüp’ün telefonundaki görüntüler, Ilgaz’ın serbest bırakılmasına yardımcı oldu.

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YEKTA’DAN İTİRAF!

Bütün okların döndüğü Ömer, Ceylin’le görüştü ve eline boş bir kovan bıraktı.

Ilgaz’ın Burak’ı vurmadan önce uyarı ateşi açtığı kovanı Yekta’nın sakladığı ortaya çıktı. Ceylin, Ilgaz ve Eren, Yekta’yı köşeye sıkıştırdı. Olayı itiraf eden Yekta; ‘Elbirliğiyle beni bitirdiniz, her şeyimi elimden aldınız. Bu sırada da düşmanlarımı yok etmek istedim. Ama artık geçmişi geride bıraktım’ dedi.

ÖMER BABASI YEKTA’YI SUÇLADI

Turgut Ali ve Özcan Savcı, Ömer’i sorguya aldı. İfade veren Ömer ‘Ben bu işte kullanıldım. Birinin emrindeydim, konuşursam hayatım tehlikeye girer. Babam Yekta Tilmen, o ne istediyse onu yaptım. Yakın arkadaşı Hilmi Özba ile planladılar. Ilgaz’ı yerle bir etmek için iş birliği yaptılar. Telefona uygulamayı ben indirdim. Babam imzayı kopyalarken ben de yanındaydım. Ben bu işte emir kuluydum, sırf ‘babam beni sevsin’ diye. Çok pişmanım. Ceylin’i baroya şikâyet eden de babam. Onlara yanaşabilmek için beni kullandı’ dedi.

Yekta ise, Ilgaz Savcı ve arkadaşlarına kendini savundu: ‘Ömer’in arkasında birisi var. Beni yakmak istiyorlar bana yardımcı olacaksınız’

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ILGAZ’DAN GİZLİ PLAN

Yekta’ya ‘yardım etmeyeceğiz’ diyen Ilgaz planını Ceylin, Eren ve Derya ile paylaştı: ‘Herkes Yekta’ya inanmadığımızı sanmalı, işlerin yolunda olduğunu sanıp açık versinler.’

Ilgaz, Turgut Ali ile görüşüp baktığı dosyayı geri almak istediğini söyledi. Özcan Savcı ile bu dosyayı yürütmek için izin istedi. Turgut Ali de talebi uygun buldu.

Başsavcı Turgut Ali’nin kızı hastalanınca ilk uçakla Ankara’ya döndü.

Ilgaz’la görüşen ve yeniden ifade veren Yekta suçlu olduğunu itiraf etti. Ömer ifade sonrası serbest bırakıldı. Laçin ile bir araya gelen Ömer, Yekta’nın güvenilmez ve tekinsiz biri olduğunu söyledi.

EREN’DEN BÜYÜK İPUCU

Ilgaz ise imzasını kimin taklit ettiğini bulmak için adliyedeki kameraların incelenmesini istedi. Eren Başkomiser, görüntülerin 10 gün önceye ait olmadığını ortaya çıkardı. Beylikdüzü’nde gerçekleşen kaçakçılık operasyonunun bir savcının emiriyle geç gerçekleştirdiğini bilgisini de veren Eren, okları adliyedeki savcıların üzerine yöneltti.

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ÖZCAN SAVCI'DAN ŞÜPHE ÇEKEN HAREKETLER

Turgut Ali kızı iyileşince adliyeye geri döndü. Ömer’in serbest bırakıldığını öğrenen Başsavcı Ali büyük şaşkınlık yaşadı.

Hemen Ilgaz’ın yanına giden Turgut Ali dosyayla ilgili bildi aldı. Yekta’yı nasıl itiraf ettirdiğini soran Turgut Ali, Ilgaz’dan bir açıklama istedi.

‘Yekta suçlu olduğunu kabul etmiyor, ben de Yekta’nın bu işin arakasında olduğuna inanmıyorum. Ömer’in arkasında bir güç var ama bu Yekta değil.’

Özcan Savcı’dan şüphelendiğini söyleyen Ilgaz, ‘İmzamın değiştirildiği görüntüleri izledim. Eski bir tarihten seçilmiş, doğru güne ait değiller’ dedi. Eren’den aldığı bütün bilgileri Turgut Ali’ye söyleyen Ilgaz, gerçek suçluyu bulmaya çok yaklaştıklarının belirtti.

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Özcan Savcı’yı odasında arayan Ilgaz ve Turgut Ali ulaşamayınca büyük şüpheye düştü.

Daha sonra Özcan Savcı’ya ulaşan ikili buluşma noktasına doğru hareket etti.

GERÇEK SUÇLU TURGUT ALİ Mİ?

Ilgaz’dan müsaade isteyen Turgut Ali kaldığı otele gidip silahını yanına aldı. Ilgaz’a gelen telefon gerçek şüpheliyi ortaya çıkardı. Hapishanede Haluk Yıldırım’ı ziyarete giden kişinin kimliğini öğrenen Ilgaz, Turgut Ali’yi ‘Baştan beri aradığım kişi sensin. O Ömer kuklasının iplerini elinde tutan sensin. Mesleğimi geçtim, hayatımı karartmak isteyen sendin.’ sözleriyle suçladı.

Turgut Ali de silahını çıkarıp Ilgaz’a doğrulttu.