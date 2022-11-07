Yargı'da sosyal medyayı sallayan '10 Kasım' sahnesi

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Yargı'nın yeni bölümünde;

Eren komiser, Burak'ın silahından çıkan kurşunla yaralandı. Ilgaz ise 'dur' ihtarına uymayan Burak'ı bacağından vurdu.

Burak'ın hemofili hastası olması, Ilgaz'ı panikletti. Ambulansın gelmesini beklemeyen Ilgaz, Burak'ı kendi arabasıyla hastaneye götürdü.

***Hemofili, kanın gerektiği gibi pıhtılaşmaması sonucu kanamanın durmaması ya da geç durması ile kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır.***

Babasının vurulduğunu öğrenen Tuğçe, hastaneye koştu.

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Hastanedeki gergin bekleyiş, Eren'de gelen iyi haberle sona erdi. Burak ise Eren kadar şanslı değildi... Torununu kaybeden Haluk Bey, intikam yeminleri etti.

HASTANEDEN KÖTÜ HABER - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Aylin'in kandırıldığını düşünen Osman, Ilgaz'dan yardım istedi.

Pars Savcı, Burak tarafından öldürüldüğü düşünülen kardeşi Neva'ya veda etti.

Ilgaz'ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Burak da Neva ile aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Burak'ın davası Pars Savcı'nın verdiği takipsizlik kararıyla kapandı. Sonucu duyan Haluk, Yekta'dan Ilgaz ve Eren'i bitirme sözü aldı.

YEKTA İNTİKAM PEŞİNDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ceylin, ablası Aylin'e aşık olduğu adamın onu kandırdığını söyledi.

Yekta,Hakimler ve Savcılar yüksek Kurulu'na giderek Eren ve Ilgaz'ı müfettişe şikayet etti. Başmüfettiş, Yekta'nın sunduğu delilleri ihbar kabul etti.

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YEKTA SON KOZUNU OYNADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"Ben HSK Teftiş Kurulu'ndan Başmüfettiş Turgut Ali Duymaz..."

Yekta, başmüfettişin ardından yaptığı açıklamalarla basını da arkasına almaya çalıştı.

Dizinin final sahnesinde;

İstanbul'a gelen Başmüfettiş Turgut Ali Duymaz; Eren ve Ilgaz hakkında soruşturma başlattı.

10 KASIM'I UNUTMADILAR

Yargı'nın bu akşam ekrana gelen bölümünde; Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümü unutulmadı. Adliye koridorlarında yankılanan siren sesinin ardından herkes saygı duruşuna geçti.

10 Kasım'ın unutulmadığı anlar sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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* Kalbimi bıraktım bu sahneye #Yargı

* Yargı çok güzel bir 10Kasım sahnesi yaptı. Tüm oyuncuların 1 dakika boyunca saygı duruşunda durmaları çok şıktı. Helal olsun tüm ekibe. Hem duygulandık hem de gururlandık

* Sahnenin güzelliği der susarım #Yargı

* Yas günümüze 4 gün kalmışken yapılan bu siren sesi, saygı duruşu ve Ata'mız... Harika bir detaysın Yargı



