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Yargı'da sosyal medyayı sallayan '10 Kasım' sahnesi

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#Yargı#Kanal D#10 Kasım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 00:25

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı'yı kadrosunda buluşturan Yargı heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri pazar akşamlarına damga vuran dizi '10 Kasım' sahnesi ile sosyal medyayı salladı.

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Yargı'nın yeni bölümünde;

Eren komiser, Burak'ın silahından çıkan kurşunla yaralandı. Ilgaz ise 'dur' ihtarına uymayan Burak'ı bacağından vurdu.  

Yargıda sosyal medyayı sallayan 10 Kasım sahnesi

Burak'ın hemofili hastası olması, Ilgaz'ı panikletti. Ambulansın gelmesini beklemeyen Ilgaz, Burak'ı kendi arabasıyla hastaneye götürdü. 

***Hemofili, kanın gerektiği gibi pıhtılaşmaması sonucu kanamanın durmaması ya da geç durması ile kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır.***

Babasının vurulduğunu öğrenen Tuğçe, hastaneye koştu. 

Yargıda sosyal medyayı sallayan 10 Kasım sahnesi

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Hastanedeki gergin bekleyiş, Eren'de gelen iyi haberle sona erdi. Burak ise Eren kadar şanslı değildi... Torununu kaybeden Haluk Bey, intikam yeminleri etti.

HASTANEDEN KÖTÜ HABER - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Aylin'in kandırıldığını düşünen Osman, Ilgaz'dan yardım istedi. 

Pars Savcı, Burak tarafından öldürüldüğü düşünülen kardeşi Neva'ya veda etti.  

Yargıda sosyal medyayı sallayan 10 Kasım sahnesi

Ilgaz'ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Burak da Neva ile aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Yargıda sosyal medyayı sallayan 10 Kasım sahnesi

Burak'ın davası Pars Savcı'nın verdiği takipsizlik kararıyla kapandı. Sonucu duyan Haluk, Yekta'dan Ilgaz ve Eren'i bitirme sözü aldı. 

YEKTA İNTİKAM PEŞİNDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

Ceylin, ablası Aylin'e aşık olduğu adamın onu kandırdığını söyledi. 

Yekta,Hakimler ve Savcılar yüksek Kurulu'na giderek Eren ve Ilgaz'ı müfettişe şikayet etti. Başmüfettiş, Yekta'nın sunduğu delilleri ihbar kabul etti.

Yargıda sosyal medyayı sallayan 10 Kasım sahnesi

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YEKTA SON KOZUNU OYNADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"Ben HSK Teftiş Kurulu'ndan Başmüfettiş Turgut Ali Duymaz..."

Yekta, başmüfettişin ardından yaptığı açıklamalarla basını da arkasına almaya çalıştı. 

Dizinin final sahnesinde;

İstanbul'a gelen Başmüfettiş Turgut Ali Duymaz; Eren ve Ilgaz hakkında soruşturma başlattı. 

Yargıda sosyal medyayı sallayan 10 Kasım sahnesi

10 KASIM'I UNUTMADILAR

Yargı'nın bu akşam ekrana gelen bölümünde; Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümü unutulmadı. Adliye koridorlarında yankılanan siren sesinin ardından herkes saygı duruşuna geçti. 

Yargıda sosyal medyayı sallayan 10 Kasım sahnesi

10 Kasım'ın unutulmadığı anlar sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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 * Kalbimi bıraktım bu sahneye #Yargı
* Yargı çok güzel bir 10Kasım sahnesi yaptı. Tüm oyuncuların 1 dakika boyunca saygı duruşunda durmaları çok şıktı. Helal olsun tüm ekibe. Hem duygulandık hem de gururlandık
* Sahnenin güzelliği der susarım #Yargı
* Yas günümüze 4 gün kalmışken yapılan bu siren sesi, saygı duruşu ve Ata'mız... Harika bir detaysın Yargı

Yargıda sosyal medyayı sallayan 10 Kasım sahnesi


* Size bir kere daha kocaman teşekkürler #yargı
* Tüyler diken, yazan ellerine sağlık Sema Ergenekon
* 10 KASIM ancak bu kadar güzel anılabilirdi. Tebrikler #yargı
* Çok özel ve çok güzel bir dizisisin… Tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım aynı zamanda da gururlandım #yargı

 

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#Yargı#Kanal D#10 Kasım

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