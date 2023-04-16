Yargı’da romantizm çanları çalıyor… Yargı’nın heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı…

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Olayların giderek kızıştığı, merakla beklenen yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtımda; Ilgaz ve Ceylin’in şelale kenarındaki romantik anları dikkat çekiyor.‘‘Her şey seninle güzel’’ şarkısının eşlik ettiği tanıtımda ikili yaşanan onca olayın üzerine yeniden bir arada olabilmenin tadını çıkarıyor.

