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Yargı’da romantizm çanları çalıyor… Yargı’nın heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı…

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#Yargı#Sema Ergenekon#KANAL D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 11:00

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın bu akşamı yayınlanacak heyecan dolu 61’inci bölümden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtıma Ilgaz ve Ceylin’in şelaledeki romantik anları damga vuruyor. 

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Olayların giderek kızıştığı, merakla beklenen yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtımda; Ilgaz ve Ceylin’in şelale kenarındaki romantik anları dikkat çekiyor.‘‘Her şey seninle güzel’’ şarkısının eşlik ettiği tanıtımda ikili yaşanan onca olayın üzerine yeniden bir arada olabilmenin tadını çıkarıyor. 

Yargı’da romantizm çanları çalıyor… Yargı’nın heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı…

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.
Yargı’da romantizm çanları çalıyor… Yargı’nın heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı…


Yargı yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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#Yargı#Sema Ergenekon#KANAL D

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