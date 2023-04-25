Yargı’da nefesler tutuluyor…

Haberin Devamı

Yargı’nın pazar günü yayınlanacak 62’nci bölümü seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümden yayınlanan tanıtım birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Turgut Ali’nin zorla boş bir alana getirdiği Ilgaz onu yaptığı yanlıştan döndürmeye çalışsa da başaramaz. Turgut Ali Ilgaz’ı vurur. Eren, Metin ve Çınar’ın yıkılmış halleri ‘Ilgaz öldü mü?’ sorusuyla yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Haberin Devamı

Yargı yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.