Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yargı’da nefesler tutuluyor…

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 11:16

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’da nefesler tutuluyor. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Ilgaz’ın Turgut Ali ile karşı karşıya kaldığı anlar ve Turgut Ali’nin Ilgaz’ı vurması soluksuz izlenecek bölümün sinyallerini veriyor.

Haberin Devamı

Yargı’nın pazar günü yayınlanacak 62’nci bölümü seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümden yayınlanan tanıtım birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Turgut Ali’nin zorla boş bir alana getirdiği Ilgaz onu yaptığı yanlıştan döndürmeye çalışsa da başaramaz. Turgut Ali Ilgaz’ı vurur. Eren, Metin ve Çınar’ın yıkılmış halleri ‘Ilgaz öldü mü?’ sorusuyla yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Haberin Devamı

Yargı yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava
Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault