Yargı'da nefesler tutuluyor

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Sürükleyici hikayesiyle her hafta seyircileri ekrana kilitleyen Yargı’nın 49.bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Ilgaz, Parla’nın suçunu üstlenen dedesi Merdan ile görüşmeye gidiyor.

İkili arasında duygusal anlar yaşanırken diğer tarafta Ceylin Ilgaz’a olan tüm kızgınlığını onun yüzüne vuruyor. Tanıtımın sonunda ailenin yargılandığı mahkeme sahnesi ise hikayenin bundan sonrası için heyecanı artırıyor.

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