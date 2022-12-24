Yargı'da nefesler tutuluyor

Sürükleyici hikayesiyle her hafta seyircileri ekrana kilitleyen Yargı’nın 49.bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Ilgaz, Parla’nın suçunu üstlenen dedesi Merdan ile görüşmeye gidiyor.
İkili arasında duygusal anlar yaşanırken diğer tarafta Ceylin Ilgaz’a olan tüm kızgınlığını onun yüzüne vuruyor. Tanıtımın sonunda ailenin yargılandığı mahkeme sahnesi ise hikayenin bundan sonrası için heyecanı artırıyor.
Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan
, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.
‘Yargı
’ yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D
’de…