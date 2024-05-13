Yargı'da nefesler tutuldu... Issız adada tek başına kaldı!

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İşte Yargı'nın 93. bölümünde yaşananlar;

Hastaneden çıktıktan sonra eve geçen Tuğçe, geçmiş dosyaları inceleyip Eren’e yardım etti.

‘Aradığın kişi seri katil değil de kiralık katil olabilir mi’ sorusuyla babasına farklı bir açıdan bakması gerektiğini söyledi.

NEVZAT, OKTAY'I ÖLDÜRDÜ

Oktay’ı kaçıran Nevzat, Yeliz’in ‘Oktay’ı bırak’ demesine rağmen söyleneni yapmadı ve açığa çıkmamak için Oktay’ı öldürdü.

Eski aşkı Zümrüt’e kocasını öldürmek için yardım edeceğini söyleyen Osman bir zehir hazırladı.

Rafet, Bülent Kısmetov’un yanına gidip ‘Duydum ki beni arıyormuşsunuz, Bülent Bey zahmet etmesin kendim gideyim ayağına’ sözleriyle kendini tanıttı.

Kısmetov ‘Kim taktı seni benim peşime’ diye sordu. Rafet de ‘Benim derdim para, kim verirse ona çalışırım’ dedi.

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Rafet, para karşılığı Yekta’ya çalıştığını söyledi.

Eren edindiği bilgileri İclal Savcı ile paylaştı. Şüphelilerin banka hesaplarını incelemek istediğini İclal’e bildirdi.

20 yıl önce oğlu öldürülen Meral, Ilgaz ile görüşmek için adliyeye geldi. Her şeyi anlatan Meral, ‘Bir anne için en zoru evladını kaybetmek’ sözleriyle, kızı Yeliz’in abisi ve yengesini öldürdüğünü Ilgaz’a anlattı ve ifadesinin kayda geçmesini istemedi.

Çınar’ı kurtarmak için harekete geçen Ceylin, Dilan’a ulaştı.

‘Ömrün boyunca polisten kaçamazsın, kendi isteğinle teslim olursan cezan hafifler. Onlara her şeyi anlatmak zorundasın’

Ceylin’in söylediklerini düşünen Dilan, teklifini kabul etti.

Oktay’ın asistanı, Ilgaz’ı arayıp ‘’ dedi. Ilgaz da kutuyu almak için verilen adrese doğru yola çıktı.

Bülent Kımetov, Yekta’yı arayıp yemeğe davet etti; ‘İclal Savcı’dan kurtulmanın bir yolunu buldum’

Yekta mecbur kalıp, teklifi kabul etti.

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Merdan Dede, taksi durağına gidip Osman’ın durumunu sordu. Durak yetkilisi Osman’ın bir süredir durağa gelmediğini söyledi. Eve dönen Merdan, Osman’ın odasını karıştırdı. Kutu içindeki zehir buldu.

Oktay’ın bıraktığı kutuyu almaya gitti. Ceylin de eşini ziyaret etti ama onu odasında bulamadı. Telefon açıp nerede olduğunu sordu. Melis, Ilgaz’ı Oktay’ın odasına alıp kutunun yerini gösterip dışarı çıktı. Kutunun içinden ekmek bıçağı çıktı. Ilgaz, Oktay’ın nerede olduğunu sordu yurt dışına çıktığını öğrendi.

Ilgaz, Eren’i arayıp ‘Oktay’ın peşinde polis yok muydu’ diye sordu. ‘Vardı’ cevabını alınca kontrol etmelerini istedi. Eren, Oktay’ın kaçtığını Ilgaz’a bildirdi.

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Ilgaz tam arabasına binecekken arkadan aldığı darbeyle yere yığıldı. Nevzat ve adamı Ilgaz’ı bir arabanın bagajına koydu.

Osman hazırladığı zehri, Zümrüt’ün eşinin ilaçlarının arasına koydu.

Dilan’ın ifadesinden sonra Ceylin, Çınar’ın cezaevinden çıkmasının önünde engel kalmadığını Yekta ile paylaştı.

Okul çıkışı bekleyen Mercan, babası gelmeyince ağlamaya başladı. Öğretmeni de Ceylin’i arayıp haber verdi. Duruşmadan çıkan Ceylin, Ilgaz’a ulaşmaya çalıştı.

Mercan’ı okuldan alan Ceylin kızını havuza götürdü.

YEKTA İÇİN İTİRAF VAKTİ

Başına geleceklerden habersiz Bülent Kısmetov ile yemekte buluşan Yekta bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Yemeğini yiyip masadan kalmak isteyen Yekta, engellemeyle karşılaştı. Kısmetov, ‘Yekta için itiraf vakti’ sözleriyle Yekta’dan her şeyi anlatmasını istedi. Köşeye sıkışan Yekta, ne yapacağını bilemedi. Kısmetov’un adamları tarafından darp edilen Yekta, bir arabaya bindirildi daha sonra bir köşeye bırakıldı. İclal, Yekta ve Rafet’in Kısmetov’u cezaevine göndermek için birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.

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ADLİYEDE BÜYÜK TELAŞ

Ilgaz’a ulaşamayan Eren, İcal’in odasına gidip son durumu anlattı. Olaya dahil olan Efe, Başsavcıdan onay alıp telefon takibi başlatmayı teklif etti.

Adliye ve emniyette büyük bir telaş başladı. Ekipler Ilgaz’ın en son gittiği yere doğru harekete geçti.

OSMAN HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

Gizlice Zümrüt’ün odasına geçen Osman, başına geleceklerden habersiz şekilde Zümrüt’ü beklemeye başladı. Odaya gelen Zümrüt, sevgilisini arayıp olanları anlattı. Osman da konuşulanları duyunca büyük şok yaşadı. Zümrüt’ten hesap sordu. Evin güvenlik görevlisi Osman’I dışarı attı. Eve giden Osman’a Merdan Dede yardım etti.

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Kendine gelen Ilgaz, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Nevzat’ı karşısında gören Ilgaz, ‘Kimsin’ diye sordu. Nevzat’ın cevabı ise, ‘Evet, sayın Savcım nasıl ölmek istersiniz’ oldu.

Ilgaz, ‘Sen o kişisin, insanları nasıl ölmek istiyorsa öyle öldürüyorsun. Seri katil değil, kiralık katilsin. Seni de Yeliz tuttu’ karşılığını verdi.

Nevzat, ‘Nasıl ölmek istersiniz’ diye tekrarladı. Ilgaz ise, ‘Bilmiyorum, çünkü ölmek istemiyorum’ cevabını verdi.

ILGAZ, BIÇAĞI OFİSTE BIRAKTI

Ilgaz’ın en son bulunduğu yere giden ekip, Oktay’ın odasında arama yaptı. Eren, kasada bir kağıda sarılı şekilde bıçak buldu. Yeliz kendisine gelen kutuyu açtı, içinden fil figürü çıktı. Daha sonra Ilgaz’ın görüntülerine yer verildi. Oktay’ın ofisine giderken takip edildiğini anlayan Ilgaz’ın kutuyu alıp, bıçağı ofise bıraktığı anlar ekranlara yansıdı.

Olay yeri inceleme ekibi Ilgaz’ın arabasının otoparkta olduğunu tespit etti, hemen incelemeye başladı. Ekip, Ilgaz’ın otoparka giriş görüntülerini izledi. Takip eden aracı tespit etti.

Nevzat, tekrar Ilgaz’a nasıl ölmek istediğini sordu. Daha sonra Ilgaz ile sohbet etti. Nevzat, kendi hikayesini anlattı; ‘Babam kasaptı, ilk o verdiği bıçağı elime. Hayvanı ürkütmeden okşaya okşaya kurban etmeyi öğretti bana. Sonra okudum Subay oldum, meslekte kendimi de buldum. Babam yanına çağırdı, ‘amcanı öldür’ dedi. Ben sözünden çıkmazdım babamın ikiletmedim, öldürdüm amcamı. Hiç üzülmedim de, sonra yakaladılar cezaevine girdim. İçeride bir adam vardı, eziyorlardı. Bunun derdini çözdüm, sonra duyan geldi. Neticesinde bir düzen kurdum kendime. Sonuç olarak buradayım’

CEYLİN, YELİZ’E SALDIRDI

İfade için emniyete gelen Yeliz, Ceylin’in saldırısına uğradı. Ceylin’i sakinleştirmek Eren’e düştü.

Gözyaşlarına boğulan Ceylin’e İclal destek olmaya çalıştı.

Sorguya giren Yeliz, suçlamaları reddetti.

Ekiple işbirliği yapan Ceylin, Yeliz’in bulunduğu odaya girip Ilgaz’ın nerede olduğunu sordu. Yeliz de ‘bıçağı ver söyleyeceğim’ karşılığını verdi. Bıçağı Yeliz’in avukatına götüren Ceylin, Ilgaz’ın yerini öğrendi.

Nevzat’ın bulunduğu çiftliğe baskın yapan ekipler Oktay’ın cesedini buldu. Ilgaz’a ise ulaşılamadı.

Ilgaz’ın kravatını bulan Ceylin, sinir krizi geçirdi.

Nevzat ve adamı, Ilgaz’ı alıp deniz kenarına götürdü. Elleri kolları bağlı bir şekilde orada bırakıp gitti.