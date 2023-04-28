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Yargı’da nefesler tutuldu... Ilgaz öldü mü?

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#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 09:18

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın pazar akşamı yayınlanacak 62’nci bölümü seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yargı’da bu hafta herkes ‘‘Ilgaz öldü mü?’’ sorusunun cevabını bekliyor.  Heyecanla beklenen bölümden yeni tanıtım yayınlandı.

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Pazar günü yayınlanacak 62’nci bölümden yayınlanan yeni tanıtımda; Ceylin, cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor. Parla, Eyüp ile karşı karşıya kalırken Metin aldığı haberle fenalaşıyor. Sorgu esnasında sinir krizi geçiren Ceylin’in ‘’Ilgaz ölmüş olamaz’’ sözleri yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

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Yargı yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu

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