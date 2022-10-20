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Yargı'da nefesler tutuldu, haftalardır aranan katil kim?

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 11:27

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, yayınlanan her bölümü ile ilgiyle izlenen ve çok konuşulan dizisi Yargı’da bu hafta heyecan doruğa çıkıyor.

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Yeni sezona bomba gibi başlayan ve heyecanın bir an olsun dinmediği dizide herkes katilin kim olduğunu merak ediyordu. Her hafta yeni şüphelerin ortaya çıktığı Yargı’da gerçek katilin kim olduğu ise ekrana gelecek olan yeni bölümde cevap bulacak.

Gerçek katil Polis muhabiri Burak mı yoksa başka biri mi? Kuyu cinayetleri ile Ceylin’in kaçırılması arasında nasıl bir bağlantı var? Pars kardeşi Neva’nın gerçek katiline ulaşabilecek mi? Ilgaz şüphelerinde haklı mı değil mi?

 Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargıda nefesler tutuldu, haftalardır aranan katil kim

Yargı’ heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

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