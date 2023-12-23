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Yargı’da Nadide Başsavcı bilmecesi...

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanal D#Yargı 77. Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 09:25

Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı...

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Her Pazar yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen dizisi Yargı, 2023 yılının son bölümüyle ekrana gelecek. Usta oyuncu İştar Gökseven’in konuk olduğu yeni bölümden yayınlanan 2’nci tanıtımda Ilgaz ile Ceylin’in tartışmasının ardından yakınlaştığı anları dikkat çekerken; Nadide Başsavcı’nın Ilgaz’ı dosyadan aldığı anlar ise bölüme dair birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor.

Yargı’da Nadide Başsavcı bilmecesi...

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’da bu hafta Nadide Başsavcı bilmecesi izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Ilgaz ve Ceylin’in tartışmasının ardından yakınlaştığı anlarla başlayan tanıtımda Nadide Başsavcı kendisinden istenen talebe karşı çıksa da tanıtımın sonunda Ilgaz’ı dosyadan aldığı anlar olayların seyrine dair heyecanı yükseltiyor. Yargı’nın bu bölümünde kadroya başarılı usta oyuncu İştar Gökseven konuk olarak dahil olurken, Gökseven’in hikayedeki yeri merakla bekleniyor.

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Yargı’da Nadide Başsavcı bilmecesi...

Yargı’ yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

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#Yargı#Kanal D#Yargı 77. Bölüm

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