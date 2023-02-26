Yargı'da heyecan dorukta! Ilgaz ve Pars'ı yıkan gelişme...

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Dizinin yeni bölümünde;

Salim'i tutukladıktan sonra Balkan Mafyası'nı karşısına alan Ilgaz'ın önce babası bıçaklandı sonra kardeşi kaçırıldı. Metin Komiser yaşam mücadelesi verirken kardeşinin videosunu izleyen Ilgaz çılgına döndü. Sinir krizi geçiren Ilgaz’ın yanına Ceylin koştu.

Ilgaz ‘Hep aynı şey başıma geliyor, bütün bunlar benim yüzümden’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

DEFNE'DEN YARDIM ÇAĞRISI!

Defne’nin videosundaki ipucuyuCeylin yakaladı. Defne, Ceylin’den öğrendiği balık işaretiyle yardım çağrısında bulundu.

İşler ciddiye binince Pars, mafyanın teklifini kabul edip Salim’i serbest bırakmayı önerdi. Ilgaz ise Pars’ın teklifini düşünmeye karar verdi.

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SENİN YÜZÜNE NASIL BAKACAĞIM

Ilgaz’a ilk tepki Ceylin’den geldi:

‘Neyi düşünüyorsun, Salim’i salacaksın. Bu da senin sınavın! Kimseyi umursamayacak, kim ne der diye düşünmeyeceksin’

Ilgaz ise yaşadığı büyük pişmanlığı itiraf etti: "Salim’i salacağım ama bir daha senin yüzüne nasıl bakacağım! Her şey için özür dilerim. Beni affedebilecek misin bilmiyorum."

METİN GÖZÜNÜ AÇTI!

Ölüm kalım savaşı veren Metin, doktor kontrolünde uyandırıldı. Metin ile görüşen Ceylin şüphelinin ‘tırnakları boyalı’ bilgisine ulaştı.

İpucunun peşine düşen Eren komiser Balkan kökenlilerin işlettiği kuaföre baskın yaptı.

GÜLÇİN PLANI BOZDU



Pars Savcı, Balkan Mafyası’nın istediği üzere Salim’i hakim karşısına çıkarttırmadı. Gelin Ferda’yı öldüren Gülçin ise tutuklanmak üzere cezaevine götürüldü.

Gülçin, Pars ve Ilgaz’ı zor duruma düşürecek bir açıklama da bulundu:

‘Salim hâkim karşısına bile çıkmadı. Olan bana oldu. Gidin onu salanlara sorun ne soracaksanız’

DEFNE’Yİ KAÇIRANLAR İFADEDE!

Balkan kuaföründe tutuklanan Ivan sorguya alındı. Ilgaz Savcı'nın yüzüne bakıp ‘kardeşin çoktan ölmüştür’ deyince Ilgaz çılgına döndü. Şüpheliyi konuşturmaya çalışan Ilgaz bir anlık dalgınlıkla Ivan'ın ölümüne neden oldu. Fırsattan istifade eden Ivan polisten çaldığı silahla kendini vurdu.

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Çıkmaza giren Ilgaz Savcı, Salim’den hesap sordu: "Sen özgür olacaksın diye bir çocuk tutsak şu an Defne nerede biliyor musun, söyle arkanda kim var! Bugün buradan çıksan da yaptıklarının bedelini tek tek ödeyeceksin."

Ivan’ın ablası Eren komisere her şeyi anlattı:

“Memlekette benim çocuklar var, babaları yok onlara bakmak için geldim buraya. Kızım hasta para lazım büyük abim Dimitri 'çok para var' dedi. Ivan’la biz de kabul ettik.”

Yapılan operasyonun ardından Dimitri yakalandı.

SALİM’İN KOZU ORTAYA ÇIKTI

Salim, Balkan Mafyası'nın cinayet işlediği görüntüleri Ömer’e verdi. Ömer görüntüleri izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

ILGAZ, SALİM’İ SALDI

Ilgaz, Salim’i serbest bırakılmasını emretti. Eren komiser Salim'in montuna takip cihazı takılmasını istedi. Balkan Mafyası, Salim’i adliyenin önünden aldı. Dinleme cihazını da etkisiz hale getirdi.

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DEFNE’DEN HABER VAR

Defne’yi kaçıranlar Salim salınınca Ceylin’i aradı ve buluşma noktasını verdi. Adrese baskın yapan ekip Salim’in cansız bedeniyle karşılaştı. Savcı Ilgaz’a gelen telefon tüm dengeleri değiştirdi.

Defne’yi kaçıranlardan Ilgaz’a son mesaj geldi. Defne’yi bulmanız için 40 dakikanız var. Yoksa ölecek!

Bizi çok uğraştırdın savcı kardeşini kendin bul. Ölmeden inşallah!

PARS SAVCIYA BÜYÜK ŞOK

Salim'in salındığını gizlemek isteyen Pars Savcı bir plan yaptı. Salim'i cezaevine götürüyormuş izlenimi vermek isteyen Pars Savcı'nın yardımına sağ kolu Rıdvan yetişti. Salim’in yerine geçmek istediğini söyleyen Rıdvan jandarma kontrolünde adliyeden çıkarıldı. Cezaevi nakil aracıyla adliyeden ayrılan Rıdvan'a suikast düzenlendi. Salim’in yerine Rıdvan infaz edildi.

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