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Yargı'da heyecan dorukta!

#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu
Yargıda heyecan dorukta

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Yargı’nın pazar akşamki bölümü heyecanlı bir finalle sona ererken, sosyal medyada gündeme oturdu.

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Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’nın pazar akşamki bölümünde Ceylin, geçmişte babasının hapse girmesinde Metin’in parmağı olduğunu öğrenmesiyle yıkılırken, final sahnesinde Engin’in ona gönderilen kitabı okurken bayılması, kitabı kimin gönderdiğine dair kafaları karıştırdı.

GİZEM BÜYÜYOR
Hikâyesiyle televizyon ekranlarına yepyeni bir soluk getiren ‘Yargı’ dizisinin önceki akşamki bölümü izleyenlerin beğenisini topladı. Dürüstlüğünden ödün vermeyen Ilgaz, Ceylin’e babasının geçmişte Zafer’in hapse girmesinde payı olduğunu itiraf etti. Ilgaz’a hislerini açmasının ardından bu gerçekle yüzleşen Ceylin büyük bir hayal kırıklığı yaşarken ikilinin konuşması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İyice başı sıkışan Çınar çareyi dedesi Merdan’da ararken Zafer’in kayıp bedeni ile ilgili gizem giderek büyüdü. Yekta ile Pars ise Engin’i zapt etmenin yollarını aramaya devam etti.

Yargıda heyecan dorukta

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BİNLERCE TWEET ATILDI

Bölüm finalinde Şahver’in kitabını okuyan Engin’in başına ne geldiği gizemini korurken ‘Yargı’ sürükleyici hikâyesiyle izleyenlerin merakını artırmaya devam ediyor. Dizi bu bölümüyle Total’de 7.55 izlenme oranı, 17.64 izlenme payı; AB’de 9.33 izlenme oranı, 22.61 izlenme payı; 20+ABC1’de 9.71 izlenme oranı ve 20.84 izlenme payı elde etti. Sosyal medyanın gündemine oturan bölüm hakkında Twitter’da binlerce tweet atıldı. Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu dizinin kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın var.

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#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu

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