‘Yargı’da haftalardır merakla beklenen katil ortaya çıkıyor

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Yayınlanmaya başladığı günden bu yana herkesin beğenisini kazanan ve binlerce övgü dolu yorum toplayan ‘Yargı’da haftalardır merak edilen katil bu haftaki bölümde ortaya çıkıyor. Hikayede birçok kişinin katil olma ihtimali ortaya çıkarken seyirci haftalardır ‘Katil kim?’ sorusunun cevabını bekliyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.