YargÄ±da gÃ¶zyaÅŸlarÄ± sel oldu... HavalimanÄ±nda kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rpriz

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Dizinin 48. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Ilgaz, telefonuna gelen mesajÄ± SavcÄ± Pars'a gÃ¶nderdi ve ondan yardÄ±m istedi. Pars, Eren ile birlikte mesajÄ± gÃ¶nderen kiÅŸinin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Adresin yurtdÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Pars ve Eren, gerÃ§ekleri sormak iÃ§in Merdan'Ä± hapishanede ziyaret etti.

Ä°ddilarÄ± yalanlayan ve inatla Serdar'Ä± kendisinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Merdan, Pars ve Eren'in sorularÄ±nÄ± geÃ§iÅŸtirdi.

AYLÄ°N DOLANDIRILDI

KÄ±zÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in Ã§abalayan Aylin, annesinin evini sattÄ± ve paranÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± sahtekar olduÄŸunu bilmeden Ã‡etin'e verdi.

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Evde oturmaktan bunalan ve Ã§aresizce sonunu bekleyen Parla, anneannesinin tÃ¼m Ä±srarlarÄ±na raÄŸmen arkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸmaya gitti.

YEKTA'DAN YENÄ° PLAN

Yekta'dan hesap sormak iÃ§in ofisine giden Haluk'un keyfi aldÄ±ÄŸÄ± haberlerle yerine geldi.

Dedesinin mekanÄ±na sahip Ã§Ä±kan Ã‡Ä±nar'Ä± ziyarete giden Parla, beklediÄŸi ilgiyi gÃ¶remedi.

Parla'nÄ±n yüzüne her baktÄ±ÄŸÄ±mda dedem aklÄ±ma geliyor. Kendimi ona ihanet ediyor gibi hissediyorum

Ã‡INAR'I ZORA SOKAN Ä°TÄ°RAF

Ã‡Ä±nar'Ä±n adamlarÄ± tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Ã–zgÃ¼r, cinayeti gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve her ÅŸeyi kaydettiÄŸini itiraf etti.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± vicdan azabÄ±na dayanamayan Parla, "Her ÅŸeyi itiraf edeceÄŸim" yazÄ±lÄ± bir not bÄ±raktÄ±ktan sonra evden ayrÄ±ldÄ±.

Parla'nÄ±n notunu okuyan ve panikle kÄ±zÄ±nÄ± aramayan giden Aylin'e araba Ã§arptÄ±.

Çok mutlu ol ÇÄ±nar... Bari içimizden biri mutlu olsun.

Ã‡Ä±nar, son anda Parla'yÄ± bularak itirafa engel oldu.

YEKTA SON KOZUNU OYNADI

Yekta'nÄ±n Serdar olayÄ± ile ilgili planlarÄ±nÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan Ceylin, Tilmen Hukuk BÃ¼rosu'na gitti.Â

Burak'Ä±n baÅŸÄ±na gelenlerin kendi kurgusu olduÄŸunu itiraf eden Yekta, 'Bunlar sizi bitirebilmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±m planÄ±n sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§asÄ±ydÄ±' dedi.Â

Yekta'yÄ± durdurmak iÃ§in ona istediÄŸi her ÅŸeyi yapabileceÄŸini sÃ¶yleyen Ceylin, aldÄ±ÄŸÄ± cevapla ÅŸoke oldu.

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Benim için birini öldüreceksin!

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Ceylin 'Katil olmayacaÄŸÄ±m. Asla kÃ¶len olmayacaÄŸÄ±m' diyerek Yekta'nÄ±n teklifini reddetti. Yekta ise katilin Parla olduÄŸunu gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ilgaz'a gÃ¶nderdi.

YEKTA'DAN CEYLÄ°N'E ZOR TEKLÄ°F - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Krala ateÅŸ ediyorsan, öldüÄŸünden emin olacaksÄ±n Ceylin!

Â GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleyen Ilgaz, katilin Parla'nÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼.Â

Parla'nÄ±n baÅŸÄ±na gelecekleri tahmin eden Ceylin, onu yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rabilmek iÃ§in Ã‡Ä±nar'dan yardÄ±m istedi.

Ilgaz gerÃ§eÄŸi Ceylin'e anlattÄ± ancak onun gerÃ§ek katili gÃ¼nler Ã¶ncesinden bildiÄŸini Ã¶ÄŸrendi. Ceylin, gerÃ§eÄŸi Ilgaz'a sÃ¶ylemek istediÄŸini ancak ailesinin kendisini ikna ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

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'DeÄŸiÅŸtin sanmÄ±ÅŸtÄ±m Ceylin...'

Ceylin "Ben deÄŸiÅŸtim ama hayat bana izin vermiyor. Benim iÅŸe yaramaz ailem gerÃ§ekleri bana en baÅŸÄ±ndan anlatsaydÄ± olaylar bu noktaya gelmeyecekti" dedi.

CEYLÄ°N, ILGAZ'IN PARLA OLAYINI BÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ã–ÄžRENÄ°YOR - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Ilgaz, kendisine Parla'yÄ± kurtarmayÄ± teklif eden Ceylin'i reddetti. GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan Ceylin, Parla'yÄ± kendi elleriyle Ilgaz'a teslim edeceÄŸine sÃ¶z verdi.Â

Senin adaletin, senin inancÄ±n kazandÄ±...

Ceylin, sahte pasaport ile annesinin evine giderek savcÄ±larÄ±n gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendiÄŸini, onu korumak iÃ§in tek Ã§arenin vakit kaybetmeden Parla'yÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rmak olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Ceylin 'Ben buraya evliliÄŸimi, hayatÄ±mÄ± gÃ¶merek geldim' dedi.

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Berkant ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in ofisine giden Haluk, onu yerde kanlar iÃ§inde yatarken buldu.Â

GÃ¼l'Ã¼n evine giden Ilgaz, Osman, GÃ¼l, Aylin, Parla ve Ceylin'in telefonlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak evden ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Ilgaz, Eren'i arayarak yurtdÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ekiplerini uyarmasÄ±nÄ± istedi.

Dizinin final sahnesinde;

Ceylin, Parla'nÄ±n pasaport kontrolÃ¼nden geÃ§meye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ilgaz, Eren ve beraberindeki polis memurlarÄ±nÄ± bir anda karÅŸÄ±sÄ±nda buldu.Â