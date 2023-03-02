Yargı’da gerginlik dorukta…

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Yargı yine oldukça sürükleyici bir bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ilgaz, kardeşi Defne’yi bir türlü bulamamanın acısını yaşarken, Pars’ın kendisini davadan alması büyük şaşkınlık yaratıyor. Metin’in sağlığına kavuşup kavuşmayacağı endişe yaratırken boşanma davasında yan yana gördüğümüz Ilgaz ve Ceylin’in dava sonucu ise merakla bekleniyor.

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı Yargı, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…