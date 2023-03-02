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Yargı’da gerginlik dorukta…

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 12:46

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’da nefesler tutuldu. Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Defne’yi bir türlü bulamayan ve zamanı daralan Ilgaz acıdan çıldırırken, diğer taraftan Ceylin’le boşanma davasında neler olacağı ise büyük merak konusu oluyor.

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Yargı yine oldukça sürükleyici bir bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ilgaz, kardeşi Defne’yi bir türlü bulamamanın acısını yaşarken, Pars’ın kendisini davadan alması büyük şaşkınlık yaratıyor. Metin’in sağlığına kavuşup kavuşmayacağı endişe yaratırken boşanma davasında yan yana gördüğümüz Ilgaz ve Ceylin’in dava sonucu ise merakla bekleniyor.

Yargı’da gerginlik dorukta…

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı Yargı, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

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