Yargı'da Erguvan Ailesi'ne büyük şok…

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Zafer’in ölümüyle yüzleşen Ceylin durumu kabullenmekte güçlük çekerken, Ilgaz ise Ceylin’in geçirdiği sinir krizi anında sevdiği kadına destek oluyor.

Ceylin, Zafer’in ölümünü ailesine haber vermeye Ilgaz ile birlikte giderken acı gerçeği öğrenen Gül yaşadıkları ikinci kayıp karşısında sarsılıyor.

Cenazede Zafer’in tabutunu taşıyan Ilgaz, “Ceylin’in kocası olarak buradayım, ailesiyiz biz artık onun.” sözleriyle Metin ve Çınar’dan Ceylin ve ailesine destek olmalarını istiyor.

Ceylin’in Metin’i artık babası olarak gördüğünü söylemesi izleyenleri derinden etkilerken, Metin yaşadığı vicdan azabı karşısında eziliyor.

Tüm bu yaşananlar Çınar’ı perişan ederken Metin’in neye karar verdiği ise merak uyandırıyor. Ceylin ve Erguvan ailesinin Zafer’in başına gelenlerin sorumlusunun Çınar olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği ise sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi gören Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…