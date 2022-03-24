Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yargı'da Erguvan Ailesi'ne büyük şok…

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

Kanal D’nin, her pazar akşamı ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı, izleyicilerin gözyaşlarını tutamayacakları bir bölümün sinyallerini veriyor. Tanıtımda Zafer’in ölümüyle yüzleşen Erguvan ailesinin yaşadığı şok dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Zafer’in ölümüyle yüzleşen Ceylin durumu kabullenmekte güçlük çekerken, Ilgaz ise Ceylin’in geçirdiği sinir krizi anında sevdiği kadına destek oluyor.

Ceylin, Zafer’in ölümünü ailesine haber vermeye Ilgaz ile birlikte giderken acı gerçeği öğrenen Gül yaşadıkları ikinci kayıp karşısında sarsılıyor.

Cenazede Zafer’in tabutunu taşıyan Ilgaz, “Ceylin’in kocası olarak buradayım, ailesiyiz biz artık onun.” sözleriyle Metin ve Çınar’dan Ceylin ve ailesine destek olmalarını istiyor.

Ceylin’in Metin’i artık babası olarak gördüğünü söylemesi izleyenleri derinden etkilerken, Metin yaşadığı vicdan azabı karşısında eziliyor.

Tüm bu yaşananlar Çınar’ı perişan ederken Metin’in neye karar verdiği ise merak uyandırıyor. Ceylin ve Erguvan ailesinin Zafer’in başına gelenlerin sorumlusunun Çınar olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği ise sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi gören Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

Haberin Devamı

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek