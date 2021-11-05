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Yargı’da duygu dolu anlar yaşanacak…

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

Kanal D’nin, her Pazar akşamına damgasını vuran dizisi Yargı’nın yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Tanıtımda, Engin’le yüzleşmeye giden Ceylin için büyük endişe duyan Ilgaz’ın telaşlı ve duygusal halleri dikkat çekiyor.

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Hikayesindeki sürpriz gelişmeleriyle izleyenlere seyir zevki yüksek dakikalar sunan ‘Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımda Ilgaz, Ceylin’in hayatını tehlikeye atmasından dolayı deliye dönüyor. Sezen Aksu’nun ‘Çocuklar Gibi’ şarkısının eşlik ettiği duygusal tanıtım, Ilgaz ile Ceylin arasında romantik duyguların filizlenmeye başladığına dair sinyaller verirken Ilgaz’ın Ceylin’e her şeye rağmen iyi olmayı seçtiğini hatırlatması Ceylin’i derinden etkiliyor.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

 ‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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