Yargı’da duygu dolu anlar: İzin verirsen seninle uyuyabilir miyim?

Haberin Devamı

Büyük ilgiyle takip edilen ‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında seyirci Ilgaz ve Ceylin’in duygusal anlarına doyacak. Tanıtımda Ceylin’in kendi evinde olması, Ceylin’in cezaevinden çıkma sürecine dair merak uyandırıyor. Genç kadının kendi evinde her şeyin ona yabancı gelmesini dile getirmesinin ardından soluğu Ilgaz’ın yanında alması izleyenleri derinden etkileyecek bir bölümün sinyallerini veriyor. Yayınlanan duygu dolu tanıtımda Ceylin’in Ilgaz’ın evinde geçirdiği zamanın ona ne kadar iyi geldiğini, ona hissettirdiği aidiyet ve güven duygularını vurgulaması Ilgaz ile Ceylin’i birbirlerine daha da yakınlaştırıyor. Ceylin’in sözleri ve ikilinin samimi halleri ise ilişkilerinin kısa sürede ne kadar çok şeyin üstesinden geldiğini izleyenlere bir kez daha hatırlatıyor.

Haberin Devamı

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!