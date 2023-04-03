Yargı'da büyük kumpas... Ilgaz Savcı tutuklu yargılanmak üzere cezaevinde!

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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde; Ilgaz Savcı, Pars'ın katillerini bulup adalet karşısına çıkardı. Pars Başsavcı'ya veda konuşması yapan Ilgaz, hayatının şokunu yaşadı.

Tören sırasında Turgut Ali'ye gelen bir haber dengeleri değiştirdi. Ilgaz'ı odasına çağıran Turgut Ali, hakkında görevi kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlarından dolayı Ilgaz derdest ettirdi.

Dizinin yeni bölümünde; Ilgaz Savcı hakkında yapılan ihbar üzerine harekete geçen Özcan Savcı, somut delillerle Ilgaz’ın karşısına çıktı.

Örgütlü suçlar kapsamında şahsi banka hesapları incelenen Ilgaz ve ailesine şüpheli para aktarımı yapıldığı ortaya çıktı.

Ilgaz ise suçlamaların hepsini reddetti.

Gerekli izinleri alan Özcan Savcı, Ilgaz’ı gözaltına almaya karar verdi.

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Ilgaz ise sadece tetikçinin adını öğrenmek için blöf yaptığını söyledi.

ILGAZ NEZARETE ATILDI -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Büyük bir iftiraya kurban giden Ilgaz nezarete atıldı. Ilgaz’ın yanına ilk giden ise eşi Ceylin oldu.

Demir parmaklıklar ardından sohbet eden ikili birbirlerine destek oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Ceylin, eşini Yekta ile görüşmeye gitmesi için ikna ettiği için büyük pişmanlık yaşadı.

Ceylin’den avukatlığını yapmasını isteyen Ilgaz, ‘sakın kendini bırakma sevgilim, sen bırakırsan ikimiz de düşeriz’ sözleriyle eşine güvendiğini belirtti.

CEYLİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yekta’dan şüphelenen Ceylin ve Eren Komiser harekete geçti. Yekta’nın ofisini basan Eren, Yekta’dan hesap sordu. Yekta ise suçlamaları reddetti:

‘Ben hiçbir şey yapmadın, neyin üzerine yemin etmemi istersen ederim’

Eren ise Yekta’dan Ilgaz’ın lehine olanları doğru şekilde anlatması için istedi.

EREN’DEN YEKTA’YA GÖZDAĞI – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Turgut Ali, Ilgaz Savcı’nın iddialarını araştırmak üzere Eren Komiser’i yanına çağırdı. Olayın aslını öğrenmek isteyen Turgut Ali, operasyonla ilgili bilgi aldı.

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Polislere onay veren Turgut Ali, kaçakçılık operasyonunu yaptırdı. Polisler operasyondan eli boş döndü. Bütün deliller Ilgaz’ı suçlu çıkardı. Turgut Ali, soluğu Ilgaz’ın yanında aldı. Olanlar karşısında büyük şok yaşadığını söyleyen Turgut Ali de Ilgaz’ı suçladı.

PARA İÇİN ONURUMU SATMAM – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arabuluculuk yaptığını kabul eden Yekta, Pars Savcı’nın katillerinin bulunmasını ve adalete yardımcı olmak için bu işe girdiğini söyledi. Aralarında geçen konuşmayı anlatan Yekta, ‘Hilmi ve Ilgaz arasında bir anlaşma oldu’ dedi.

Para pazarlığına veya para alışverişine şahit olmadığını söyleyen Yekta, ‘ben sadece adalete hizmet ettim’ dedi.

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Adliye çıkışı Yekta’yı yakalayan Ceylin; bıçak çekip Yekta’dan Ilgaz’ın lehine ifade vermesini söyledi.

‘Her şey senin suçun’ diyen Ceylin, Yekta’nın verdiği cevapla şoke oldu:

‘Ben değildim Ömer’di… Her şeyi o planladı. Benim bir vicdanım var, ama Ömer’in yok! Ömer çok tehlikeli biri, hasta… Sana gerçek delilleri bulmam için zaman ver. Kontrolsüz bir güç Ömer, sadece siz değil ben de tehlikedeyim. Müsaade et Ilgaz’ı kurtarmana yardım edeyim’

CEYLİN’İN GÖZÜ DÖNDÜ – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz’a komplo kuran Ömer, Yekta’nın ‘Ilgaz’a oyunu sen mi kurdun’ sorusu karşısında sessiz kaldı. Kirli işlerinde Eyüp’ü kullanan Ömer delilleri yok etmesi için emir verdi.

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Ömer ile yüz yüze görüşmek isteyen Eyüp, yaptıklarının karşılığında kardeşinin katili Parla’yı istedi. Sabrının taştığını söyleyen Eyüp, Ömer’i tehdit etti.

ÖMER VE EYÜP’ÜN KİRLİ OYUNU – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz’ı nezarette ziyaret eden Ceylin, Özge’ye yardım ettiğini itiraf etti. ‘Bu yükle yaşamak istemiyorum’ diyen Ceylin; ‘Özge, Kesik’i öldürdüğünde bana geldi. Biz de Osman’la beraber Kesik’i gömdük’ sözleriyle suçunu itiraf etti.

Duydukları karşısında çok kızan Ilgaz, eşine dürüst olduğu için de teşekkür etti.

CEYLİN’DEN İTiRAF – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ömer’den şüphelenen Yekta, harekete geçti. Ömer’in odasını inceleyen Yekta bulduğu ipuçlarının peşine düştü. Ömer’in annesi Esin’e ulaştı. Esin ise söyledikleriyle Yekta’yı şoke etti:

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‘Ömer öldü. Öldü benim oğlum’





Yekta, bulduğu delilleri Ceylin’e ulaştırdı. Ömer’den korkan Yekta, tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığını anladı.

YEKTA, ÖMER’İN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gözaltında olan Ilgaz, o geceki buluşmanın detaylarını hatırlamaya çalıştı. Yekta, ve Hilmi ile görüşürken telefonunu masaya bıraktığını hatırlayan Ilgaz, tuzağı kuranın Ömer olduğunu anladı.

ILGAZ OYNANAN OYUNU ÇÖZDÜ – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yeni planlar kuran Ömer; Baroya, Ceylin'in delil karartma suçu işlediğini bildirdi ve meslekten menedilmesini istedi.

Turgut Ali ve Özkan Savcı, hakim ile bir araya geldi. Fikir alışverişinde bulunan ekip ihtimaller üzerinde durdu. Özcan Savcı ve Turgut Ali Ilgaz’ın tutuklanmasını talep etti.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla hâkim karşısına çıkan Ilgaz, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

ILGAZ CEZAEVİNE GİRİYOR – İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN