Yargı'da büyük heyecan... 3. sezonu bekleyin!

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Senaristin harika planları var

Kaan Urgancıoğlu: “Bu sezon Ilgaz için hareketli geçti. Mutluluklar da yaşadı, kaybetme korkuları da. Zaman zaman umutsuzluğa düşse de hiç pes etmedi. Keyifle oynadığım bir sezondu. Arka planda, her hafta seyircimizle buluşmamızı sağlayan harika bir ekibimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. 3’üncü sezon için de eminim senaristimiz Sema Ergenekon’un harika fikirleri vardır. Şimdiden herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu yazlar dilerim.”

İlk bölümü merakla bekliyorum

Pınar Deniz: “2’nci sezon çok güçlü başlamıştı, Sema’nın kalemi sayesinde her bölümü heyecan içinde okuduk ve oynadık. Ceylin’in birçok duyguyu bir arada yaşadığı, büyüdüğünü hissettiği bir sezondu. Kendi adıma da çok keyifli bir sezondu. Bu ekiple çalışmak büyük şans. Yeni sezonda kim bilir neler yaşayacağız, 3’üncü sezonun ilk bölüm senaryosunu merakla bekliyorum. Yakında yeniden kavuşmak üzere.”

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Dimdik ayaktayız

Uğur Aslan: “Çok güzel bir sezon geçirdik. Hikâye her bölüm daha da ivme kazanarak devam etti. Güzel yorumlar aldık, seyircimizle iyice kenetlendik. Uzun süreli işlerde seyirci bir noktada hikâyeden kopabiliyor ama ‘Yargı’da her bölümün heyecanı hem seyircimizi hem de bizleri dimdik ayakta tutuyor. Yeni sezonda yolculuğumuz daha da heyecanlı hale gelecek.”

Seyirci umutlu ve heyecanlı

Cezmi Baskın: “2. sezon keyiflydi benim için. Teknik ekip ve prodüksiyon ekibimiz çok kibar ve anlayışlıydı. Seyircimizden çok iyi dönüşler aldık. 3’üncü sezon için de seyircimiz umutlu ve heyecanlı. Umarım aynı şekilde devam eder, iyi reytinglerle yolumuza devam ederiz. Herkese selam, sevgiler.”

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Yekta yine yolunu buldu

Uğur Polat: “Bu sezon Yekta için hareketli geçti. Zor durumdaki Yekta ne yaptı ne etti yine yolunu buldu. Benim içinse böyle bir ekiple çalışmak keyifli. Emeği geçen herkese teşekkürler. Bakalım yeni sezonda hikâye bizi nerelere götürecek.”

Zirvedeki yerini koruyacak

Muttalip Müjdeci: “Yargı benim için muhteşem geçti, çevremden çok güzel tepkiler aldım. Herkes her bölümü sinema filmi gibi izlediğini söyledi. 3’üncü sezonda da aynı şekilde zirvedeki yerini koruyacağını, aynı heyecanla devam edeceğini düşünüyorum.”

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Umarım daha çok gülerim

Nilgün Türksever: “Bu sezon benim için şahaneydi. Laçin içinse az ağlayıp çok tedirgin olduğu bir sezondu. Umarım önümüzdeki sezon daha çok güler, daha çok tedirgin ederim.”

Yargı’nın sezon finali bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı “Yargı”, ikinci sezonu bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek bölümüyle noktalıyor. Dizinin oyuncuları, nasıl bir sezon geçirdikleri ve yeni yayın döneminde ekrana gelecek bölümlere dair samimi açıklamalarda bulundu.

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