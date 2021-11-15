Yargı’da büyük düğüm çözüldü…Kadir Şeker göndermesi sosyal medyada çok konuşuldu

Bölümde nihayet büyük düğüm çözüldü ve Ilgaz ile Ceylin’in verdiği büyük çabaların ardından Engin’in katil olduğu kanıtlandı. Bu büyük gelişmenin ardından izleyenleri hikayede nelerin beklediği ise şimdiden merak konusu oldu.
Öldürmek için vurmadım
kurtarmak için vurdum
Kadir Şeker, Konya’da sevgilisi Ayşe D.’yi döven Özgür Duran’ı durdurmak isterken ölümüne yol açmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. “Yargı”nın yeni bölümünde de avukat Ceylin ve savcı Ilgaz’ın görüştüğü kişi, bir kadına yardım ederken başka birinin ölümüne neden olduğunu söyleyerek şu konuşmayı yaptı: “İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben içeride. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Kadını kurtarmak için, iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım, kimse benim için bir şey yapmadı.”
TT OLDU
Bölüm etiketi olan #ihanet ve #yargı hem Türkiye hem de Dünya listelerinde tüm gece boyunca zirvede yer aldı. Yaklaşık 7 milyon erişimin elde edildiği gece de 150.000 tweet atıldı. Ayrıca, ‘IlCey’, ‘Pars’, ‘Kaan Urgancıoğlu’, ‘Aylin’, ‘Engin’ ile ‘Eren’ isimleri de sosyal medyada çok konuşularak TT listesinden gece boyunca inmedi.
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
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