Yargı’da büyük düğüm çözüldü…

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Bölümde nihayet büyük düğüm çözüldü ve Ilgaz ile Ceylin’in verdiği büyük çabaların ardından Engin’in katil olduğu kanıtlandı. Bu büyük gelişmenin ardından izleyenleri hikayede nelerin beklediği ise şimdiden merak konusu oldu.

Engin'in suçu Yekta'ya atmasıyla büyük bir şok yaşanırken Yekta'nın cinayet gecesi Pars'la olması herkesi şaşırttı. İkilinin o gece birlikte ne yaptığı merak konusu haline gelirken Pars o geceye dair gerçeklerin ortaya çıkmaması için Engin’in katil olduğunu kanıtlamayı kafasına koydu ve Ilgaz ile Ceylin’e işbirliği teklif etti. Bu işbirliği teklifi herkes için büyük bir sürpriz olurken Ilgaz, Ceylin ve Eren’in Engin’in katil olduğuna dair delilleri birer birer ortaya çıkarmasıyla Engin’in suçu nihayet kanıtlandı. Ilgaz ve Ceylin arasında yaşanan duygusal anların dikkat çektiği bölümde Engin’in suçunun kanıtlanmasıyla Ceylin’in Ilgaz’a veda etmesi Ilgaz’ı hayal kırıklığına uğrattı. Zafer’in hala kayıp olduğu ‘Yargı’da Çınar ile Metin’in akıbetinin ne olacağı gizemini korurken Merdan’ın evine geri dönmesinin Kaya ailesine yansımasının nasıl olacağı ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.



Bölüm etiketi olan #ihanet ve #yargı hem Türkiye hem de Dünya listelerinde tüm gece boyunca zirvede yer aldı. Yaklaşık 7 milyon erişimin elde edildiği gece de 150.000 tweet atıldı. Ayrıca, ‘IlCey’, ‘Pars’, ‘Kaan Urgancıoğlu’, ‘Aylin’, ‘Engin’ ile ‘Eren’ isimleri de sosyal medyada çok konuşularak TT listesinden gece boyunca inmedi.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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