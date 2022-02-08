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Yargı'da Atatürk'e saygı duruşu

#Yargı#Kanal D#Samsun

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı “Yargı”, 19’uncu bölümüyle pazar akşamı seyirci karşısına çıktı. Samsun’daki saldırının ardından senaryoya eklenen Atatürk sahnesi geceye damgasını vurdu.

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”daki Atatürk sahnesi, son bölüme damga vurdu. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, Ceylin ile bir kız çocuğu arasında geçen diyalog dikkatleri çekti. Kız çocuğu defterine çizdiği Atatürk resmini göstererek, “Çok seviyorum Atatürk’ü” dedi. Ceylin ise “Ben de” yanıtını verdi. Dizideki bu sahnenin Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan saldırının ardından diziye eklendiği öğrenildi. İzleyicileri duygulandıran sahne, sosyal medyada da yankı uyandırırken, “Yargı” yine zirvedeki yerini aldı. Dizinin ekrana gelen 19’uncu bölümü ABC1 kategorisinde 9.42 reyting yüzde 20.03 izlenme payı ile AB kategorisinde ise 9.23 reyting yüzde 22.05 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu. Heyecan dolu bölümün finalinde Pars’ın teslim ettiği iddianame Ceylin’in akıbeti için nefeslerin tutulmasına sebep oldu.

GÜÇLÜ KADRO

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu “Yargı”nın kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Zeyno Eracar, Uğur Aslan gibi usta oyuncular yer alıyor.

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“Yargı” ekibi, senaryoya eklenen sahneyle Samsun’daki çirkin saldırıya tepki verdi ve Atatürk’e sahip çıktı.

Yargıda Atatürke saygı duruşu

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#Yargı#Kanal D#Samsun

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