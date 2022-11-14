Yargı yine zirvede…Çınar, Serdar'ı öldürdü mü?

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Başmüfettişin soruşturması kapsamında tüm yetkileri elinden alınan Ilgaz, Pars ve Eren suçsuz olduklarını kanıtlamanın yollarını aramaya başlarken kısa zamanda bütün operasyonun üstünden geçmesi gereken ekibe Ceylin tüm aileyi bir araya getirerek yardım etti. Aile birlik olarak Burak’ın katil olduğuna dair delilleri bulmak için kolları sıvarken, ekranlara samimi anlar yansıdı. Bu esnada denetlemesine son sürat devam eden başmüfettişin aile dostunun Haluk çıkması soruşturma sonucunun bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda kafaları karıştırdı. Aile fertleri dosya hakkında bazı delillere ulaşırken Ceylin de kurşun çekirdeğinin yerini buldu. Diğer tarafta köşeye sıkıştığını anlayan Serdar,Yekta’nın evini basarak pasaport ayarlanmazsa kendisiyle birlikte Yekta’yı da yakacağını söyleyerek Yekta’yı tehdit etti.



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Burak’ın gittiği spor salonundaki dolabından çıkan anahtar ise emniyeti Burak’ın tüm planlamalarını yaptığı ve birçok delilin yer aldığı odaya ulaştırdı. Her şeyin ardından adliyeye başmüfettişe ifadeye giden Pars, Ilgaz ve Eren başmüfettişin kendileriyle konuşmak istememesi sonucunda yolun sonuna geldiklerini düşünürken başmüfettiş herkesi şaşırttı. Basın karşısında açıklama yapan başmüfettiş en başından beri suçsuz olduklarına inandığı ekibin suçsuzluğunu kanıtlarken aynı zamanda Burak’ın katil olduğunu da açıkladı. Karar karşısında yıkılan Haluk, Yekta’ya tam yetki vererek kozlarını oynamasını isterken, Yekta’nın planı sayesinde Serdar’ın kaçmak için pasaportunu teslim alacağı yeri öğrenen Çınar ve kızlar soluğu Serdar’ın yanında aldı. Karşılıklı silahlar çekilirken Serdar’ın cezasına Gül’ün karar vermesini isteyen Çınar, Gül’ü yanlarına çağırdı. Gül mekana Aylin, Osman ve Merdan’la beraber giderken akşamında buluşulan aile yemeğinde hepsinin tedirgin tavırları orada neler oldu sorularını da beraberinde getirdi. Bölüm sonunda şehir çöplüğünde cesedi bulunan Serdar’ı kimin öldürdüğü ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.Yargı’nın dün akşam ekranlara gelen 43. bölümü AB’de 8.48 izleme oranı, 22.65 izlenme payı, 20+ABC1’de 8.25 izlenme oranı, 19.83 izlenme payı elde ederek AB ve 20+ABC1 kategorilerinde adını birinci sıraya yazdırdı.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.



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