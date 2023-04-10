Yargı yine zirvede…

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Ilgaz kendisine kurulan tuzak sonucu cezaevine girerken Ceylin ona ne olursa olsun onu kurtaracağının sözünü verdi.

Yekta’nın beraber çalışma teklifini kabul edeceğini söyleyen Ceylin’e Eren karşı çıksa da Ceylin Yekta’yı arayıp kabul ettiğini söyledi.

Plan yapmak için buluştuklarında Ceylin Yekta’ya, eğer kendisini kandırırsa bu kez onu öldüreceğini söylerken Yekta ise Ömer’in kendisini öldüreceğinden korktuğunu ve onu cezaevine göndermek için her şeyi yapacağını söyledi.

Eyüp’ün parmak izini bulmak ve gerçek kimliğine ulaşmak için Eren ve Derya kahveye gitti.

Ceylin ve Yekta ise Ömer’in gerçek kimliğini öğrenmek için bakımevine gitti ve Ömer’in aslında Yakup olduğunu öğrendiler.

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Ömer’in Hts kayıtlarına bakmak için izin gerekirken, Yekta bunu sağlayacak bilgiyi Ceylin ve Eren’e verdi. Öldürülen gazeteciyi Ömer’in öldürdüğünü itiraf etti.

Eyüp’ün Serdar’ın kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla Ceylin gençleri uyardı.

Bu esnada Ömer’in Ceylin ile ilgili yaptığı şikayet üstüne soruşturma başlatılırken ve Ceylin’e konu hakkında sorular sorulurken Yekta Ceylin’in avukatı olarak yanında yer aldı.

Ceylin gizlice aldığı Ilgaz’ın oda anahtarıyla akşam Erenle birlikte odaya girdi ve Ilgaz’ın imzasının taklit edildiği ıslak imzalı evrakı aldı.

Parla’nın hem yatağından hem de okulda sırasından çıkan çekirdekler üzerine Eyüp’ün Parla’nın peşinde olduğunu anladılar.

Bunun üstüne bir plan yaparak Eyüp’ü önce Parla’nın yanına sonra da Serdar’ın öldüğü binaya çektiler.

Çınar Eyüp’ü bayıltırken kızlar da Eyüp’ün telefonundan her şeyi Ömer’in planladığını ortaya çıkaracak görüntüleri mahkemeye yetiştirmek için yola çıktı.

Mahkemede Ceylin, Ilgaz’ın imzasının kopyalandığını kanıtlarken hakim tutuksuz yargılanma kararı verdiği esnada içeri Parla ve Tuğçe girerek ellerindeki videoyu gösterdi.

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Ömer tam o esnada kaçmaya çalışırken Yekta ve Metin ona engel oldu.

Hakim Ilgaz’ın beraatine Ömer’in de tutuklanmasına karar verdi. Eren, Çınar’dan aldığı telefonla Eyüp’ü yakaladıkları binaya gittiği esnada Çınar’ı yerde baygın buldu.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı usta ve genç isimler bir araya geliyor.

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