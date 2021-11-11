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Yargı yine çok konuşulacak bir bölümle ekrana geliyor: Aşk kıvılcımları

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen dizisi Yargı’nın yayınlanan yeni tanıtımında Engin’in, Yekta’nın katil olduğuna dair iddialarının etkileri ön plana çıkarken Ceylin’in “Yapmayın Sayın Savcım! Bu gidişle aşık olacağım size…” sözleri tanıtıma damga vuruyor.

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Heyecanlı hikayesiyle Pazar akşamlarını keyifli kılan ‘Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Tanıtımda Engin’in beklenmedik söyleminin ardından serbest bırakılması, Ceylin ve Ilgaz’ı öfkelendirirken Engin’in rahat tutumu Pars’ı deliye döndürüyor. Metin Zafer’in cansız bedeninin bagajından kaybolmasıyla dehşete düşerken Zafer’in eşkaline uygun ölü bir adam bulunması gerilimi yükseltiyor. Aylin’in Zümrüt’ün kapısına dayandığı anlar; “Aylin, Zümrüt’ten hesap mı soracak?” sorularını beraberinde getirirken Gül’ün Çınar’ın suçsuzluğuna nihayet ikna olması dikkat çekiyor. Ceylin ile Ilgaz’ın arasındaki çekimin gitgide arttığı tanıtımda Ceylin’in imalı bir şekilde Ilgaz’a “Yapmayın Sayın Savcım! Bu gidişle aşık olacağım size…” demesi ikili arasında yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!      

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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