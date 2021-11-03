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Yargı yine çok konuşulacak bir bölüm ile ekrana geliyor…“Kim ölümü hak eder?”

#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu

Kanal D’nin, her bölümü ile dikkat çeken, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden yine nefesleri kesen bir tanıtım yayınlandı. Pazar günü (07 Kasım) ekrana gelecek olan bölümün tanıtımında Ceylin’in, Engin’e “Kim ölümü hak eder?” haykırışı izleyenleri duygulandırırken tanıtımın sonunda Engin’in itiraf çıkışı ise merak uyandırdı.

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Ceylin’in gerçeği öğrendiğini anlayan Engin’in cinnet geçirdiğini bahane ettiği anlar herkesin kanını dondururken Yekta’nın Ceylin’e sarf ettiği “Krala ateş edeceksen öldüğünden emin ol!” cümlesi izleyiciyi meraklandırıyor. Tanıtımın sonunda hakim karşısına çıkan Engin’in itirafta bulunmak istediğini dile getirdiği anlar ise soluk soluğa izlenecek bölümün sinyallerini veriyor.

 Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı yine çok konuşulacak bir bölüm ile ekrana geliyor…“Kim ölümü hak eder”

 ‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu

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