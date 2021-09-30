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Yargı, yine çok konuşulacak bir bölüm ile ekrana geliyor…

#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu

Kanal D’nin, her bölüm yükselen temposu ile hikayeye dair heyecanın katlandığı Yargı’nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda Ceylin, İnci’nin katilini bulmayı iyice kafasına koyarken bu süreçte Ilgaz, Ceylin’e olan desteğini esirgemiyor. Şüphelerin ve şüphelilerin arttığı dizinin yeni tanıtımı da, seyir zevki yüksek bir bölümün daha sinyallerini veriyor.

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Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in başrollerinde buluştuğu ‘Yargı’nın yeni tanıtımı seyirciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Ilgaz, Ceylin’e bu yola birlikte çıktıklarını ve ona güvenmek zorunda olduğunu söylerken Ceylin ise bu konuda kendisini geri çekiyor. Her şeye rağmen Ilgaz, içine beraber düştükleri bu zorlu süreçte Ceylin’i yalnız bırakmıyor. Pars, Ilgaz’ı Ceylin’e karşı mesafeli olması konusunda uyarırken kendisinin Ceylin’e olan ilgisini açıkça belli ediyor. Çınar’dan sonra Metin’in de şüpheli pozisyonuna düşmesi Ceylin’i deliye döndürürken Erguvan Ailesi, İnci’nin ölümüyle başa çıkmakta zorlanıyor.

Yargı, yine çok konuşulacak bir bölüm ile ekrana geliyor…

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu