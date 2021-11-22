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Yargı yine çok izlendi… İlgiyle izlenen dizi sürprizleriyle şaşırtmaya devam ediyor

#Yargı#Pınar Deniz#KANALD

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı herkesi ekrana kilitleyen dizisi Yargı dün akşamki yeni bölümüyle ABC1 kategorisinde 9.66 reyting ve 21.60 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu. Engin’in cezaevindeki planlarının sürpriz gelişmelere gebe olduğu bölümün finalinde Ilgaz ile Ceylin’in meslek hayatını tehlikeye atacak bir ses kaydının ortaya çıkması Yargı’da ortalığın iyice karışacağının habercisi oluyor.

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Bu sezonun en çok ses getiren projelerinden ‘Yargı’nın dün akşamki bölümünde cinayet gecesi Pars ile Yekta’nın neden bir arada olduğuna dair sır perdesi aralandı. Hastalığını herkesten gizleyen Pars’ın hastalığını kabul etmeyi reddettiği anlar, izleyenlere duygusal dakikalar yaşatırken tam araları düzelecekken Ceylin’in yaptığı hamleyle Pars ile Ilgaz’ın arasında yine sert rüzgarlar esmeye başladı. Zafer’in aslında sefere gitmediğini öğrenen Erguvan Ailesi’ni yine zorlu günler beklerken Engin’in yıllardır görüşmediği teyzesi Seda’yı avukatı olarak tutması ve herkesin hayatını mahvedecek hamleler yapmaya başlaması ise gerilimi yükseltti. Merdan’ın yıllar önce kendi davasına bakan Şahver’in karşısına çıkmasıyla Şahver’i şaşırttığı bölümün finali yine seyirciyi soluksuz bıraktı. Ilgaz’a gelen ses kaydıyla Ceylin ve Ilgaz’ın meslek hayatları tehlikeye girerken “Tüm bunların arkasında Engin mi var?” sorusu akıllara geldi.

Yargı yine çok izlendi… İlgiyle izlenen dizi sürprizleriyle şaşırtmaya devam ediyor

Yargı dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Tüm mecralarda yaklaşık 5,5 milyon erişim elde eden dizi #Yargı ve #Gaflet hashtagleri ile tüm gece boyunca TT listelerinde yer aldı. Dizi hakkında 120 binin üzerinde tweet atıldı.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Pınar Deniz#KANALD

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