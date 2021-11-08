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Yargı yine çok izlendi…Engin ve Yekta karşı karşıya...  

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı herkesi ekranlara kilitleyen dizisi Yargı dün akşamki bölümüyle 9.58 izlenme oranı ve 23.43 izlenme payı elde ederek AB kategorisinin birincisi oldu. Yine şaşırtıcı bir finale imza atan dizide Engin’in gerçek katilin babası Yekta olduğunu söylemesi Yekta’ya tatsız bir sürpriz yaşatırken bu durum, hikayedeki dengelerin değişeceğinin sinyallerini verdi.

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Sürükleyici hikayesiyle son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan ‘Yargı’, dün akşam yine seyir keyfi yüksek bir bölümle ekrana geldi. Engin’in katil olduğuna dair tüm delillerin yavaş yavaş ortaya çıktığı dizide Ilgaz ile Ceylin ise Osman’ın masumiyetini kanıtlamak için kolları sıvadı. Bu sefer oğlu Çınar’ı yalnız bırakmamayı seçen Metin’in bölüm boyunca Zafer’in cesedini bagajında sakladığı anlar, izleyenlere gergin dakikalar yaşatırken cesedin ve silahın beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolması izleyenlerin kafasında pek çok soru işareti yarattı. Tilmenlerin evinde bulunan kan örneği ile İnci’nin kanının eşleşmesiyle tutuklu yargılanması talep edilen Engin’in son anda İnci’nin katilinin babası Yekta olduğunu söylemesi seyirciyi büyük şaşkınlığa uğratırken ‘Yargı’nın bir sonraki bölümünde olacaklara dair merakı zirveye taşıdı.

Yargı yine çok izlendi…Engin ve Yekta karşı karşıya...

Yargı dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Tüm mecralarda yaklaşık 7 milyon erişim elde eden dizi #Yargı ve #Hakikat hashtagleri ile tüm gece boyunca TT listelerinde yer aldı. Dizi hakkında 125 binin üzerinde tweet atıldı.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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 ‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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