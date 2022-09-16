Yargı yeni sezona “merhaba” diyor….

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Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni sezon ilk bölümünün konusu şöyle;

Tüm zorlukları geride bırakıp, evliliklerinin en güzel zamanlarını yaşayan Ilgaz ve Ceylin; İtibarını, parasını ve karısını kaybeden, beş parasız sokaklara düşmüş Yekta; Yeni bir aşka yelken açmış Pars; Öfkesini içine atıp hayata tutunmak için yeni bir yol bulan Gül; Emekliye ayrılmış Metin; Osman’ın evliliklerinden vazgeçmemeye niyet etmesine inat, ayaklarının üstünde durmayı deneyimleyen Aylin; Arkadaşlarına küs ve yenik düştüğü hayata öfkeli Çınar; Ve Eren’in bir sabah kuyuda dört ceset bulması...

Düşman olanları dost, dostları düşman yapacak süreç başlamıştır artık.

Çünkü; “Bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.”



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Yeni sezonda da nefes kesmeye devam edecek Yargı, yeni bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…