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Yargı yeni sezona “merhaba” diyor….

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#Yargı#Kanald#Kaan Urgancıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 12:45

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi “Yargı” yeni sezona merhaba diyor. İzleyicilerin merakla beklediği dizi, yeni bölümü ile ekrana geliyor.

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Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni sezon ilk bölümünün konusu şöyle;

 Tüm zorlukları geride bırakıp, evliliklerinin en güzel zamanlarını yaşayan Ilgaz ve Ceylin; İtibarını, parasını ve karısını kaybeden, beş parasız sokaklara düşmüş Yekta; Yeni bir aşka yelken açmış Pars; Öfkesini içine atıp hayata tutunmak için yeni bir yol bulan Gül; Emekliye ayrılmış Metin; Osman’ın evliliklerinden vazgeçmemeye niyet etmesine inat, ayaklarının üstünde durmayı deneyimleyen Aylin; Arkadaşlarına küs ve yenik düştüğü hayata öfkeli Çınar; Ve Eren’in bir sabah kuyuda dört ceset bulması...

 Düşman olanları dost, dostları düşman yapacak süreç başlamıştır artık.

Çünkü; “Bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.”

Yargı yeni sezona “merhaba” diyor….


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 Yeni sezonda da nefes kesmeye devam edecek Yargı, yeni bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Kanald#Kaan Urgancıoğlu

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