Yargı, yeni sezona “merhaba” diyor…

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Yargı’nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali sahnesiyle seyircileri büyük bir soru işareti ile bırakan dizi, yeni sezon tanıtımı ile sürükleyici bir sezonun daha seyirci ile buluşacağının sinyallerini verdi.

Sema Ergenekon’un güçlü kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin heyecan dolu final sahnesi ve yayınlanan yeni sezon tanıtımı ardından ikinci sezonunda neler olacağı büyük merak uyandırıyor. Dizinin kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya gelirken yeni sezonda kadroya sürpriz isimler de dahil olacak.

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Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla beğenileri toplayan Yargı, heyecanla beklenen yeni bölümü ile 18 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…