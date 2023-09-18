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Yargı yeni sezona 24 Eylül Pazar günü başlıyor… Bulmacayı çözmeye hazır mısınız?

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 11:29

Kanal D’nin, başladığı günden bu yana ekrana damga vuran reyting rekortmeni dizisi Yargı, 24 Eylül Pazar günü üçüncü sezona başlıyor. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan dizi yayınlanan ikinci tanıtım ile izleyiciyi büyük bir bulmacanın içine çekiyor.

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Ekrana gelen ilk tanıtımı ile 8 milyonun üzerinde izlenme oranı yakalayan ve binlerce beğeni mesajı alan Yargı’dan merak uyandıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Ilgaz’ın baba olacağını öğrendiği, Ceylin’in doğum anlarının göründüğü tanıtımda Ilgaz ve Ceylin’in birbirine yabancı ve mesafeli anları ise izleyiciyi yeni sezonda büyük bir bulmacanın beklediğinin sinyallerini veriyor.

Yargı yeni sezona 24 Eylül Pazar günü başlıyor… Bulmacayı çözmeye hazır mısınız

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerden oluşan başarılı kadroya yeni sezonda Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor.
Yargı yeni sezona 24 Eylül Pazar günü başlıyor… Bulmacayı çözmeye hazır mısınız

‘Yargı’nın heyecan dolu 3’üncü sezonu 24 Eylül’de Kanal D’de!

 

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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