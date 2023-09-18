Yargı yeni sezona 24 Eylül Pazar günü başlıyor… Bulmacayı çözmeye hazır mısınız?

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Ekrana gelen ilk tanıtımı ile 8 milyonun üzerinde izlenme oranı yakalayan ve binlerce beğeni mesajı alan Yargı’dan merak uyandıran yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Ilgaz’ın baba olacağını öğrendiği, Ceylin’in doğum anlarının göründüğü tanıtımda Ilgaz ve Ceylin’in birbirine yabancı ve mesafeli anları ise izleyiciyi yeni sezonda büyük bir bulmacanın beklediğinin sinyallerini veriyor.

