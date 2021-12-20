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Yargı, yeni bölümüyle Pazar akşamının galibi oldu

#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı gerek hikayesi gerekse izleyicilere yaşattığı ters köşeleriyle büyük beğeni toplayan dizisi Yargı, yeni bölümüyle yine çok izlendi. Yargı’nın bu bölümünde Engin’in öldürülmesi bomba etkisi yarattı. Cinayetin tek şüphelisinin Ceylin oluşu ise izleyicinin aklında “Engin’i gerçekten Ceylin mi öldürdü?” sorusunu bıraktı.

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Yargı’nın ekrana gelen yeni bölümü yine izleyiciden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 14’üncü bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre ABC 1 kategorisinde 10.91 reyting ve yüzde 23.07 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen yapımı oldu.

Dizinin bu bölümü izleyiciyi büyük bir sürprizlerle baş başa bıraktı. İzleyenler Engin’in arabasına bindikten sonra Ceylin’in başına neler geldiğini merak ederken, Engin’in ölümü hikayenin seyrini bir anda değiştirdi. O gece olanlara dair merakın ve heyecanın giderek arttığı bölümde bütün delillerin katilin Ceylin olduğu göstermesi ise kafaları iyice karıştırdı. Ceylin’in o geceye dair hiçbir şey hatırlamaması Engin’in cinayetine dair gizemi giderek artırırken Ilgaz’ın, Ceylin’e olan sonsuz güveni ise takdir topladı. Hikayenin giderek karmaşık bir hal aldığı Yargı’nın dün akşamki bölümünün final sahnesinde Ceylin’in hatırladıkları akıllara “Ceylin gerçekten Engin’i öldürmüş olabilir mi?” sorusunu getirirken sevilen dizi heyecanını kaybetmeden izleyenlerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Engin’in ölümü sosyal medyanın gündemini değiştirdi….

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Yargı ekrana gelen 14’üncü bölümüyle sosyal medyanın da gündemini değiştirdi. Sosyal medyada yaklaşık 5 milyon erişim elde eden Yargı için, Twitter'da 120 bin tweet atılarak yüksek konuşulma elde edildi. #Yargı ve bölüm etiketi #KimMasum hem Türkiye hem de World Wide listesinde TT’de yer aldı.

Ayrıca diğer tüm karakterler de gece boyunca TT listesinde kaldı.

 

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

 

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#Yargı#Kaan Urgancıoğlu#Pınar Deniz

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