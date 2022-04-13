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Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Ceylin Çınar'ı şikayet ediyor!

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Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Ceylin Çınarı şikayet ediyor

Yargı dizisinin ekrana gelen olaylı bölümü ardından izleyiciler yeni fragmanı bekliyordu. Yargı dizisinin 29. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 17 Nisan tarihinde ekrana gelecek bölüme dair ipuçları veren fragmana Ceylin’in perişan görüntüleri damga vurdu. İşte Yargı yeni bölüm fragmanı…

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Yargı dizisinin son bölümü hafızalardaki yerini koruyor. Ilgaz, Metin ve Çınar’ın büyük sırrını öğrendi ve ikisinin de teslim olmasını istedi. Yekta’dan Zafer’i Çınar’ın öldürdüğünü öğrenen Ceylin; Ilgaz, Eren ve Pars’ın Çınar’ın kaçmasına yardım ettiğini düşünmesiyle yeni bir yıkım daha yaşadı. Ceylin’in Ilgaz Eren ve Pars’ın Çınar’ı buldukları ana tanıklık etmesi, üçlünün Çınar’ın kaçmasına yardımcı olduğunu düşünmesine sebep oldu. Heyecanın zirveye ulaştığı final sahnesiyle ses getiren ‘Yargı’da Ilgaz ve Ceylin’in ilişkisini bundan sonra nelerin beklediği izleyenlerde büyük merak uyandırıyor.



Yargı 29. Bölüm fragmanıyla ilk ipuçları geldi. Fragmanda Ceylin, Çınar'ı şikayet ediyor. Tüm olanları öğrenen Ceylin büyük şaşkınlığa uğrar. Polisi arar. Ilgaz is Çınar'a çok kızgındır.

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