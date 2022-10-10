Yargı yayınlanan yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi…Yeni bölümde neler olacak?

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Ilgaz, davaya dair bulgularla katilin yeni bir aile kurmaya çalıştığını tezine varıyor. Pars’a bırakılan drone ile çekilmiş cinayet mahali fotoğrafı ve arkasındaki not üzerine Pars, notta yazan yere gidiyor. Karşısına çıkan kişi, yürütülen başka bir davada onların haklı çıkmasını sağlarsa karşılığında kardeşinin katilini bulacağını söylüyor. Bunun üzerine Pars büyük bir ikileme düşüyor. Dizinin devamında fotoğrafı bırakan kişiyi Yekta’nın yönlendirdiğinin anlaşılması hikayeye dair heyecanı artırıyor.



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Temponun düşmediği dizide bayıltılarak kaçırılan genç kız, taksici, emlakçı ve bir çocuğun da kayıp olması Ilgaz’ın katile olan tezini güçlendiriyor. Müvekkiliyle buluşmaya giden Ceylin’in de aynı şekilde bayıltılarak kaçırılması izleyiciyi endişelendirirken, Rafet’in telefondaki kişiye “4 kişi mi oldu, devam edin” sözleri büyük merak uyandırıyor. Pars’ın katili bulacağını söyleyen kişilerle buluşacağını öğrenen Eren ve Ilgaz buluşma yerine polis ekibini yönlendiriyor. Bölüm sonunda Ceylin’in diğer kaçırılan kişilerle kendini aynı yerde bulması seyircilerin aklına “Katil yeni bir aile daha mı yaratmaya çalışıyor?” sorusunu getiriyor.

Heyecanın doruğa taşındığı Yargı’nın dün akşam ekranlara gelen 38. bölümü AB’de 7.19 izleme oranı, 19.84 izlenme payı, 20+ABC1’de 6.83 izlenme oranı, 17.78 izlenme payı; TOTAL’de 5.52 izlenme oranı, 15.46 izlenme payı elde etti.



Bölümün ardından yayınlanan tanıtımda Ceylin’in kaçırılmasının ardından herkes büyük bir panik yaşarken, Eren’in “Yeni bir aile daha mı?” sorusu akılları karıştırıyor. Gül ile Ilgaz’ın konuşması izleyicilerin yüreğine dokunurken yeni bölümde neler olacağı ise merakla bekleniyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

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‘’Yargı’’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…