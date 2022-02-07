Yargı 19. son bölüme Ceylin'e istenen ceza damga vurdu! İşte Yargı son bölümde yaşananlar

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Yargı son bölüm tek parça yayınlandı. Her pazar seyirci karşısına çıkan Yargı dizisi bu hafta da heyecan dolu anları ile nefesleri kesti. Yargı'nın 6 Şubat tarihinde yayınlanan 19. son bölümünde Ilgaz, Ceylin’i aklamak için elinden geleni yaparken “aklanma” sürecinde Ceylin için müebbet hapis cezasının yer aldığı iddianame düzenlenmesi ekranlara damga vurdu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 6 Şubat Pazar günü yayınlanan 19. Bölümde yeni iddianame hem Ilgaz'ı, hem de Ceylin'i zor duruma sokuyor!

Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir.

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Adalet anlayışı tartışılmaz olan Pars Savcı’yı zor günler ve geceler beklemektedir. Doğru bildiği gerçekler ile ortaya atılı beyanların karışıklığı, onu hem kendisi hem de adalet anlayışı arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Hem Laçin’in ihanetiyle hem de oğlunun davasıyla cebelleşen Yekta Tilmen’i ise, her iki meselede de elini güçlendirecek yeni deliller beklemektedir.

Ceylin’i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür. Bir hukuk savaşı olarak başlayan “aklanma” süreci, cepheleri de iyiden iyiye belli ederek gerçek bir savaşa dönüşmek üzeredir. Ilgaz ve Ceylin etraflarına sızdırmadan her şeyi usulünce halletmeye alışık olsalar da atılan çamur etrafı kaplayacak kadar kirletecek gibidir.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.