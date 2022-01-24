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Yargı 17. son bölümde Ceylin ve Ilgaz arasında sürpriz sahne… İşte Yargı son bölümde yaşananlar

#Yargı#Dizi#Televizyon
Yargı 17. son bölümde Ceylin ve Ilgaz arasında sürpriz sahne… İşte Yargı son bölümde yaşananlar

Yargı 17. son bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Ay Yapım imzalı ekranların iddialı dizisi Yargı'nın 23 Ocak tarihinde ekranlara gelen son bölümünde Engin’in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için Ilgaz'ın ipuçlarını ortaya çıkarması dikkat çekerken, Çınar'ın uyuşturucu işine yeniden girip Serdar’la hareket etmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son sahnesinde Ilgaz ve Ceylin arasındaki sürpriz yakınlaşma ekranlara damga vurdu. İşte, Yargı son bölüm full HD izleme ekranı ve 17. bölümde yaşananlar.

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Yargı son bölüm Kanal D'nin internet platformundan tek parça yayınlandı. Her pazar ekranların en çok izlenen dizisi olan Yargı 23 Ocak akşamı yine nefesleri kesti. Seda'nın, Merdan’ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta’yı baştan çıkarmak için harekete geçtiği son bölümde Ilgaz ile Ceylin'in yakınlaşması gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Yargı 17. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

YARGI 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 23 Ocak Pazar günü yayınlanan 17. Bölümde Ceylin'in verdiği ifade sonrasında önemli delillere ulaşılıyor!

Ilgaz’ın yönlendirmeleriyle, Engin’in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin’in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

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Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta’nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur. Seda, Merdan’ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta’ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar’la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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