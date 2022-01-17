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Yargı 16. son bölüme Ceylin'in Engin'in katilini hatırlaması damga vurdu! İşte Yargı son bölümde yaşananlar

#Yargı#Kanal D#Dizi
Yargı 16. son bölüme Ceylinin Enginin katilini hatırlaması damga vurdu İşte Yargı son bölümde yaşananlar

Yargı 16. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın 16 Ocak Pazar akşamı seyirci karşısına çıkan son bölümünde Ceylin’in serbest bırakılarak cezaevinden çıkması çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, soluğu Ilgaz’ın yanında alması izleyenleri derinden etkiledi. Dizinin final anında ise Ilgaz ile olay yerine giden Ceylin'in Engin'in katilini hatırlayan kadın olduğunu söylemesi Yargı'nın son bölümüne damga vurdu. Engin'i kimin öldürdüğü sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu. İşte, Yargı 16. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Yargı son bölüm Kanal D'nin internet platformundan tek parça yayınlandı. Her pazar ekranların en çok izlenen dizisi olan Yargı 16 Ocak'ta yayınlanan son bölümü yine merak dolu anları ile nefesleri kesti. Cezaevinden çıkan Ceylin’in Ilgaz ile yakınlaşması duygu dolu anlara neden olurken istifasını verdikten sonra Ceylin'i savunmak için harekete geçen Ilgaz'ın avukatlığa geçiş yapmaya karar vermesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Ormanda cinayet gecesini hatırlayan Ceylin'in Engin'i vuran kişinin bir kadın olduğunu ve saçlarındaki şampuan kokusunu aldığını anımsaması yeni ipuçlarının sinyallerini verdi.

YARGI 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 16 Ocak Pazar günü yayınlanan 16. Bölümde Ilgaz, Ceylin'in tutuksuz yargılanmasını sağlayan delile ulaşıyor!

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Sevdiği kadın ile mesleği arasında kalan Ilgaz hiç beklenmedik bir karar vererek herkesi çok şaşırtmıştır. Kendisine herkesten, kendisinden bile çok inanan Ilgaz’ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin, nasıl bir tutum takınacaktır?

Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin’i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir.

Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır. Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken…

Yargı 16. son bölüme Ceylinin Enginin katilini hatırlaması damga vurdu İşte Yargı son bölümde yaşananlar

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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