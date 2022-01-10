Yargı 15. son bölüme Ilgaz'ın istifa kararı damga vurdu! İşte Yargı son bölümde yaşananlar

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Yargı son bölüm tek parça yayınlandı. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Yargı 2 haftalık aranın ardından 9 Ocak tarihinde heyecan dolu bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Engin'i Ceylin'in öldürüp öldürmediği merak konusu olurken duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan olay yerine izinsiz giden Ilgaz'ın Pars'ın baskılarına karşı istifasını yazması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Seda'nın Merdan'la yaptığı heyecan dolu görüşme ise dikkat çeken diğer konulardan oldu. Yargı 15. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

YARGI 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 9 Ocak Pazar günü yayınlanan 15. Bölümde Ceylin, cezaevine girerken Ilgaz, şok bir karar alıyor!

Ceylin’in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz’da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin’in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

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Yekta Tilmen, oğlu Engin’in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin’i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.