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Yargı son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Heyecanın bir an olsun dinmediği Yargı'da büyük final öncesi Ilgaz kurtulurken, Nevzat gözaltına alındı. Çınar için tahliye kararının çıktığı Yargı'da Kaya çifti Muğla’ya yerleşip restoran açmaya karar verdi. Ilgaz evlerinin bahçesini ağaç ekmek için kazarken toprağa gömülmüş bir ceset buldu. Dizinin final bölümünde ise Ceylin ile Ilgaz'ın yolları nasıl kesişti, bu kesişmeden sonra neler yaşandığına yer verildi. Tüm bunların ardından Yargı 94. bölüm full HD yayınlandı. İşte, Yargı 94. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 19 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan 94. Bölümünde Ceylin ve Ilgaz, yeni evlerinin bahçesinde gömülü bulunan ceset şaşkınlığını yaşıyorlar!

Ilgaz’ı bir an önce bulmak için tüm adliye ve emniyet; bütün birimleriyle seferber olmuştur. Herkes elindeki en ufak ipucuyu paylaşmakta, süratle dört bir koldan araştırmaya devam etmektedir. Tüm bu olanlardan habersiz Ilgaz ise kurtulmak için bir yol ararken kendisini dalgaların içerisinde bulur.

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Ceylin bir yandan Ilgaz’ın yokluğuyla sınanırken öte yandan da aileyi bir arada tutmak zorunda, özellikle Mercan’a bir şey hissettirmemek durumundadır. Üstelik tüm bu uğraşı içerisinde Çınar’ın mahkeme günü gelmiştir ve Ceylin’den başka davaya girebilecek kimse yoktur. Ve artık herkes Ilgaz’ın yokluğundan haberdardır.

Yekta tehlikeli Bülent oyununda son vuruşunu yapmak, İclal ile olan geçmişinin hesabını kesmek üzeredir. Kendi kendine yaptığı planlar sekteye uğrayan Osman’a ise Merdan, kendi yöntemleriyle el uzatacaktır.

Birlikte pek çok badireden, belki azalarak ama hep daha da güçlenerek çıkan Ilgaz ve Ceylin, cevap vermesi zor bir soru ile baş başa kalır. İlişkilerimizi, yaşantımızı, bugünümüzü kopmaz iplerle birbirine bağlayan geçmiş; her zaman aynı katılığıyla orada öylece durur mu?

YARGI FİNAL BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin final bölümü fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.