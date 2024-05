Haberin Devamı

Yargı son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Heyecanın bir an olsun dinmediği Yargı'nın bu haftaki son bölümünde Yekta Rafet’in açığa çıkmasıyla birlikte Bülent ile kurduğu ilişkide yeni bir yol haritası çıkarırken, Ceylin, Çınar’ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düştü. Dizinin son sahnesinde Ilgaz'ı kaçıran ve ölüm emrini veren kişinin Yeliz olduğu ortaya çıktı. Tüm bunların ardından Yargı 92. bölüm full HD yayınlandı. İşte, Yargı 92. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 5 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan 92. Bölümünde Ilgaz, peşinde olduğu dava yüzünden ölümle burun buruna geliyor!

Ilgaz, Eren ile birlikte gerçek suçluyu adalet önüne çıkarabilmek için büyük bir uğraş vermektedir. Eren’in getirdiği zaman aşımına uğrayacak cinayet dosyası, geçmişi deşerken günümüzü de bulutlandırmaya yetecektir. Diğer yandan Ceylin de okul davasında hızla ilerlemekte, peşine düşen öğretmeni kıskıvrak yakalatmanın peşindedir.

Yekta, Rafet’in açığa çıkmasıyla birlikte Bülent ile kurduğu ilişkide yeni bir yol haritası çıkarır; önce Rafet’i kurtarmak zorundadır. Osman ise hem Zümrüt’ü hem kendi hayatını kurtaracak sürpriz bir plana girişir.

Ceylin, Çınar’ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düşer. Ceylin yanı başındaki Yekta’nın ne İclal ile olan planlarından ne de neye bulaşmış olduğundan henüz habersizdir.

Ilgaz ve Ceylin evlilik yıl dönümü kutlaması ertesi, yaklaşan tatillerini kendilerine has değerlendirmenin bir yolunu aramaktadır. Fakat pusuda bekleyen psikopatın Ilgaz’ı kaçırmak için harekete geçmesi an meselesidir. Umutla hayalini kurdukları güzel günler inancı, her an bir kabusa dönmek üzeredir.

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.