Yargı, romantik ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi…

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Dizinin yeni bölüm AB’de 8.19 reyting yüzde 19,45 izlenme payı ile 20+ABC1’de ise 7.90 reyting yüzde 17.32 izlenme payı alarak günün en çok izlenen dizisi oldu. Yargı hem romantik sahneleri hem de nefesleri tutturan heyecan dolu hikayesiyle gece boyu #Yargı ve #Kaçamak etiketleriyle sosyal medya listelerinin üst sıralarında yer aldı.

