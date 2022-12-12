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Yargı, romantik ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi…

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#Yargı#Kanald#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 12:19

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, dün gece yayınlanan 47’nci bölümündeki hem heyecan hem de romantik sahneleri ile yine çok izlendi.

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Dizinin yeni bölüm AB’de 8.19 reyting yüzde 19,45 izlenme payı ile 20+ABC1’de ise 7.90 reyting yüzde 17.32 izlenme payı alarak günün en çok izlenen dizisi oldu. Yargı hem romantik sahneleri hem de nefesleri tutturan heyecan dolu hikayesiyle gece boyu #Yargı ve #Kaçamak etiketleriyle sosyal medya listelerinin üst sıralarında yer aldı.

Yargı, romantik ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi…

Ceylin, Parla’nın Serdar’ı öldürdüğünü itiraf etmesiyle büyük bir şok yaşadı. Parla’nın Ceylin’e itiraf ettiğini öğrenen aile büyük panik yaşarken Aylin Ceylin’i bu konuda sessiz kalması için ikna etmeye çalıştı. Parla’nın geleceği ve ablasının kendine zarar vermesinden korkan Ceylin, arasında kaldığı adalet ve aile kavramlarından ailesini seçerek onları bu konuda uyardı. Bir tarafta Çınar diğer tarafta Ceylin, taşıdıkları bu yükün altında ezilirken Çınar’ın olay günü silahı Özgür’den aldığını ve Serdar’ın yerini de kendisinin haber verdiğini söylemesi ile Ceylin işin içinde Yekta’nın olup olmadığı konusunda araştırmalara başladı. Tüm bu olayların arasında kendisini çaresiz hisseden Ceylin’e Ilgaz romantik bir sürpriz yapıp onu hafta sonu için Kapadokya’ya götürdü.
Yargı, romantik ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi…

Romantik anların ekrana geldiği Kapadokya’da ikili aynı zamanda birbirlerine hissettirmeden farklı gerginlikler yaşarken Ceylin işin içinde Yekta’nın parmağı olup olmadığını araştırması için Eren’den yardım istedi. Eren yasal olmayan yollarla bulduğu Yekta’nın kan örneğinin olay yerindeki izle uyuştuğunu Ceylin’e söyledi. Tüm bu olaylar yaşanırken Pars ve Derya cephesinde ise romantik anlar yaşandı. Pars’ın yaptığı evlilik teklifi ve konuşmanın üzerine çok duygulanan ve sevinen Derya teklifi kabul etti. Nabzın hiç düşmediği bölümün sonunda Ilgaz’a gelen mailde Serdar’ı öldürenin Merdan değil Parla olduğunun yazması bundan sonra olacaklar konusunda seyircide büyük merak uyandırıyor.
Yargı, romantik ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi…


Yargı’dan Tema Vakfı’na anlamlı destek…
 
Bugüne kadar birçok toplumsal olaya değinen Yargı bu kez Tema Vakfı’na destek oldu. Vakfın 7 Bölgede 7 Orman projesine değinen dizide Ceylin ve Ilgaz orman yangınlarına atıfta bulunarak attıkları sms ile fidan dikimine destek verdi.
 
 
Yargı yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Kanald#Pınar Deniz

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