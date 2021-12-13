Yargı, Pazar gününün galibi oldu…

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Dizinin ekrana gelen 13’üncü bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre, AB kategorisinde 10.60 reyting, yüzde 26.39 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.39 reyting yüzde 23.02 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu. Sosyal medyanın da gündemini değiştiren dizi için, #Şüphe ve #yargı etiketleri kullanılarak binlerce tweet atıldı.

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi Yargı yine ses getiren bir bölümle ekrana geldi. İzleyenleri soluksuz bırakan bölümde, Engin’in hastaneden kaçtığı anlar gerilim dolu dakikalar yaşatırken bölümün final sahnesi, dizinin çok konuşulacak yeni bölümüne dair merak uyandırdı. Engin’in cezaevine gönderilen kitapla zehirlenmesi herkesi şaşırtırken kitabın Seda’ya ait olması tüm şüpheleri ona yöneltti. Engin’i zehirleyen kişinin kim olduğunu bulmak için bir kez daha iş birliği yapan Ilgaz, Ceylin ve Pars; Seda’nın ifadesi sonucu bu planın arkasında başkalarının da olabileceğinden şüphelendi. Kendine gelen Engin, Yekta’nın yardımıyla hastaneden kaçmayı kafasına koydu. Hastanede Engin’i gören Ceylin onun kaçacağını anlarken Ceylin’in Engin’in kaçacağı arabaya gizlendiği anlar tempoyu yükseltti. Bu sırada aynı ihtimalden şüphelenen Ilgaz ve Pars, Engin’in kaçmasına engel olmak için yola çıkarken Ceylin’e ulaşamayan Ilgaz büyük bir endişe yaşadı. Dizinin izleyenleri soluksuz bırakan final sahnesinde Ceylin’in başına neler geldiği Yargı’nın bir sonraki bölümünde yanıt bulacak.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…